А надо ли было торжественно провожать БЕА? Пресс-секретари разделились в мнениях

Вчера, 8 июня политический бомонд собрался на торжественную церемонию по проводам Егора БОРИСОВА с поста ил Дархана республики. Егору Афанасьевичу присвоено почетное звание «Почетный гражданин Республики Саха (Якутия)» за особые заслуги в области государственного строительства, значительный вклад в социально-экономическое развитие и многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность.

А надо ли было проводить подобное мероприятие? Пресс-секретари Егора Борисова разделились в мнениях.

С критикой этого мероприятия выступил в Facebook советник Борисова Алексей БЕРЕЗОВСКИЙ.

«Не мне здесь распыляться о высшей целесообразности или бесполезности организации такого рода церемониалов. К слову, я тоже приглашён на это действо. Под каким-то там 186-м номером. Только вот, что я вам скажу сразу и безапелляционно: лично я на этот нафталиновый праздник не пойду. Принципиально! Не пойду, и всё! Потому что категорически не считаю, что время для проводов Борисова уже наступило!+ Он что, скоропостижно скончался? Или уходит на заслуженный отдых? Или ему внезапно досрочно исполнилось 70 лет?» — вопрошает Березовский.

Бывший советник экс-главы уверяет, что Борисов еще долго будет оставаться в строю.

«Он ещё много сделает и в бесконечной схватке с нерадивыми чиновниками, не знающими особенностей севера. Будет и дальше упорно доказывать, показывать, рассказывать, на пальцах объяснять им», — написано в посте.

Алексей Березовский работает в тесной связке с Егором БОРИСОВЫМ давно, еще со времен, когда тот был председателем правительства республики. В профессиональных кругах считается, что именно Березовский оперативно наполняет персональный сайт Егора Борисова http://egorborisov.ru/ качественным контентом. А это на практике значит, что советник всегда на связи с шефом, где бы тот ни был, владеет информацией обо всех встречах и совещаниях, которые можно предать огласке. То есть это доверенное лицо, одно из ключевых в команде.

К слову сказать, впервые за многие годы персональный сайт экс-главы не обновляется несколько дней. Последняя информация на ней опубликована 29 мая и сообщает о том, что Егор Борисов поблагодарил руководителей хозяйствующих субъектов за совместную работу на благо Якутии. Напомним, что досрочная отставка грянула 28 мая, и в тот же день был назначен указом президента России преемник — врио главы. Для широких кругов якутян досрочная отставка грянула как гром среди ясного неба. Однако сам Егор Борисов и его окружение держатся достойно, и вспышка Алексея Березовского – чуть ли не единственный случай проявления эмоций, которые, конечно же, есть в уходящей команде.

Другого мнения придерживается Афанасий ЕГОРОВ, ряд лет работавший пресс-секретарем президента Егора БОРИСОВА. Затем возглавлявший Департамент по работе со СМИ, работавший замминистра по развитию институтов гражданского общества, ныне советник генерального директора ЯТЭК. Словом, медийная персона, всегда лояльная к Егору Афанасьевичу. Вот что Афанасий Агитович написал в комментарии к соответствующей статье, опубликованной в группе SakhaLife в фейсбуке:

Так-то это нормально: сказать человеческое «Спасибо». Конечно, жизнь на этом не заканчивается. Но и достойно, в публичной обстановке поблагодарить уходящего Главу — хорошо и правильно.

Как видим — пресс-секретари Егора Борисова кардинально разделились в мнениях. А вы как считаете – надо ли устраивать торжественную церемонию по проводам уходящего с поста главы республики?