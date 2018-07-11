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Экономика
11 июля 2018, 16:47
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А был ли сговор овощников?

Социальные сети наводнила информация о сговоре продавцов фруктов и овощей. Корреспонденты ЯСИА отправились по разным торговым точкам, чтобы промониторить цены и пообщаться с лоточниками. За основу мы взяли пять позиций: огурцы, помидоры, арбуз, дыню и черешню. 

Крытый рынок

На Крытом рынке представлен большой ассортимент фруктов и овощей. Еще недавно здесь можно было купить арбуз по 60 рублей за килограмм, теперь же цена на гигантскую ягоду выросла в два раза — 110-120 рублей. Дыня подорожала до 180-200 рублей за кило, а черешня — до 450 рублей.

Как отметили сами продавцы, в Якутске резко закончился завоз арбузов, дынь и черешни, поэтому они и подорожали. «Такая стоимость продержится пару дней. Поставщик везде один, как только он возобновит завоз, то цены вновь достигнут прежнего уровня», — успокоил торговец рынка.

Было Стало
Дыня 100 150-220
Арбуз 50-70 85-140
Черешня 250-270 300-450

 

Крестьянский рынок

На Крестьянском рынке черешня стоит 350 рублей, что дешевле на сто рублей, чем на Крытом рынке. Самые «бюджетные» арбузы продают по сто рублей за килограмм, но некоторые продавцы просят и по 140. Дешевле здесь оказалась и дыня — от 150 рублей.

Вполне доступная цена на огурцы — от 60 рублей и помидоры — от 80 рублей.

Торговая база по улице Труда

Продавцы на базе приводят те же аргументы в пользу повышения цен, что и в остальных местах. По их словам, на фрукты есть спрос, а новые поставки в ближайшие несколько дней не ожидаются. Черешня на Труда подорожала до 380 рублей. Арбузы отпускают от 100 рублей, дыни — за 150.

Амурские и иркутские помидоры здесь можно купить за 100 рублей, китайских практически нет.

 Оптовая база на Чернышевского, 66

Продавец одной из точек оптовой базы рассказал, что буквально на прошлой неделе арбуз стоил 40-50 рублей за килограмм. К выходным цена поднялась до 75 рублей, а в начале недели — до 125 рублей. Сегодня стали продавать по 100 рублей. Дыни (сортов «Колхозница» и «Торпеда») можно купить за 150 рублей. Цены на овощи здесь тоже вполне адекватные.

Хозяйство «ЭМ»

В овощной точке местной продукции хозяйства «ЭМ» напротив площади Орджоникидзе корреспонденту ЯСИА сообщили, что повышения цен у них не было. Огурцы от якутского фермера стоят 150 рублей, помидоры — 200 рублей.

«Летом я всегда делаю свой выбор в пользу овощей, которые растут у нас. Стоят они дороже привозных, но я верю, что в местной продукции меньше химикатов», — поделилась пенсионерка, которая покупала ингредиенты для свежего салата.

 

Мархинская ферма

Как утверждают в магазине «Мархинская ферма», цены на некоторые позиции в сезон снизились. Казахстанский арбуз можно купить за 90 рублей за килограмм, огурцы — за 125 рублей, местные помидоры — за 170 рублей.

Итоговый прайс-лист на 11 июля выглядит следующим образом:

Торговая точка Помидор Огурец Дыня Арбуз Черешня
Магазин местной продукции хозяйства «Эм» 200 (местные) 150 (местные)
Мархинская ферма 170 (местные) 125 (местные) 90
Крытый рынок 240 150-160 180-200 110-120 450
Крестьянский рынок От 130 (российские), 350 (местные) 80-100 150-220 100-140 300-350
Торговая база по улице Труда 100-200 100 150-160 90-100 350-380
Чернышевского, 66 95-180 90-160 150-180 85-100 300-320

 

Источник: http://ysia.ru/a-byl-li-sgovor-ovoshhnikov/
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