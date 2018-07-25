А был ли сговор? О нефтяных картелях, выборах и Трампе

Управление ФАС по РС(Я) возбудило дело о возможном сговоре при госзакупках на рынке ГСМ против двух крупных нефтяных компаний Якутии, пишет газета «Якутия». Что стоит за этим делом?

Все началось с Трампа

8 мая 2018 года Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки по Ирану, которую свыше десяти лет готовили США, Россия, КНР, Франция, Великобритания, Германия.

Цены на нефть тут же начали рваться вверх. На следующий день нефть в США стала стоить 77 долларов за баррель, достигнув рекордных с 2014 года отметок. Стоимость самой популярной марки бензина Regular 87 (соответствует нашему АИ-92), по состоянию на 14 мая, выросла почти на 11%, по сравнению с ценами на 26 февраля.

На других рынках рост цен был более впечатляющим.

Поскольку в России цены на бензин и дизтопливо напрямую зависят от цен на нефть, то ГСМ стали быстро дорожать. 7 июня на прямой линии Президент России Владимир Путин высказался по этому вопросу: «То, что сейчас происходит, недопустимо. Это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов».

Казалось бы, при чем тут пенсионная реформа?

После критики Путиным тема роста цен на бензин стала популярной в определенных политических и общественных кругах, особенно когда появилась необходимость переключения внимания народа с пенсионной реформы на другие проблемы.

Как только Франция стала чемпионом мира по футболу, чиновники зашевелились. 17 июля на пресс-конференции в ТАСС глава Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Тенишев заявил, что ФАС планирует проверить рынок горюче-смазочных материалов России на наличие картелей, при этом Тенишев подчеркнул, что наибольшее внимание ФАС уделит дальневосточным регионам.

Упор на Дальний Восток был связан с темой совещания у Владимира Путина с членами Правительства России о дополнительных мерах по развитию региона, которое состоялось 18 июля.

18 июля Управление ФАС по РС(Я) возбудило дело о возможном сговоре при госзакупках на рынке горюче-смазочных материалов против компаний АО «Саханефтегазсбыт» и АО НК «Туймаада-Нефть».

Инициатором выступил проголосовавший 19 июля за повышение пенсионного возраста депутат Госдумы Антон Гетта, координатор проекта ОНФ «За честные закупки». Он сообщил, что данные компании, по его мнению, выигрывали контракты с минимальным снижением: «Эти две компании с 2010 года, работая в паре, организуя такого рода картели, не дают снижения на торгах. Это приводит к тому, что растет стоимость бензина».

Оппозиция тут как тут

Местные медиа определенной политической ориентации тут же начали раздувать, что якобы «в Якутии началась «зачистка» финансовых потоков друзей Егора Борисова», хотя такое умозаключение совершенно нелогичное. Какое дело ФАС до окружения бывшего Главы республики? Глава ФАС Игорь Артемьев славится своей неуступчивостью и нежеланием быть орудием в руках каких бы то ни было групп и группировок.

Генеральный директор «Саханефтегазсбыта» Игорь Никитин, кажется, также ошибается, предполагая, что «эта информация связана с моим участием в выборах в депутаты Ил Тумэна и опубликована с целью создать негативный фон». Просто его конкуренты решили воспользоваться неожиданной для них самих вестью.

Потратив два дня на переваривание вдруг свалившегося с неба информационного счастья, активисты оппозиции ринулись в бой.

20 июля Феликс Антонов и Эрэл Васильев обратились к врио главы Якутии, в Генеральную прокуратуру России, Следственный комитет РФ, ФСБ РФ, МВД РФ и Счетную палату РФ с заявлением о проведении тотальной проверки финансово-хозяйственной деятельности компаний АО «Саханефтегазсбыт» и АО НК «Туймаада-нефть».

Напомним, что Феликс Антонов – кандидат от СР в депутаты Ил Тумэна (его товарищ Иван Степанов является конкурентом Игоря Никитина по Набережному одномандатному избирательному округу). Эрэл Васильев – также кандидат в депутаты Ил Тумэна от ГП.

Основные доводы Антонова и Васильева:

— торги по закупкам ГСМ проведены у единственного поставщика, что изначально не дает возможность снижения закупочной цены;

— большинство этих единственных поставщиков являются не производителями нефтепродуктов, соответственно, можно предположить, что оплачиваются излишние посреднические услуги.

Почему в Якутии только два крупнейших трейдера?

К сожалению многих якутян, в Якутии действительно есть только два крупных оператора ГСМ: АО «Саханефтегазсбыт» и АО НК «Туймаада-нефть». Мощностей «ЯТЭК», «Паритета» и «Сибойла» никак не хватит для обеспечения потребностей всей республики в ГСМ.

Возможно, в центре и средней полосе России сложно представить, что такое Якутия, как затратно тут заниматься поставками, хранением и транспортировкой топлива до отдаленных АЗС. Напомним: площадь Якутии занимает 1/5 России, а сравнивать климатические условия и состояние сети автодорог Якутии и центральных регионов не стоит.

Понятно, что если в регионе есть только два крупнейших оператора, могут возникнуть подозрения о картельном сговоре. Однако расследование ФАС, если оно будет объективным, установит, что ситуация двух стратегических операторов сложилась исторически и они реально между собой конкурируют, а при проведении закупок выбирают те объемы и марки топлива, которые им необходимы в тот или иной период завоза навигацией или наземным транспортом.

«Единственные поставщики»

Что касается «большинства этих единственных поставщиков» и «посредников», которые якобы являются не производителями нефтепродуктов, то приведенные нашими коллегами из Общественно-политической интернет-газеты «В Якутии.ру» данные опровергают эти умозрительные рассуждения.

Например, крупнейшим поставщиком нефтепродуктов для АО «Саханефтегазсбыт» является ПАО НК «Роснефть» – 85 контрактов на 10,873 миллиарда рублей только во втором полугодии 2015 года (это по данным коллег из «В Якутии.ру»).

ПАО НК «Роснефть» является владельцем крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Восточной Сибири и Дальнего Востока – Ангарской нефтехимической компании, Комсомольского НПЗ, Ачинского НПЗ.

Вторым крупнейшим поставщиком «Саханефтегазсбыта» якобы является «Туймаада-нефть» (если верить коллегам из «В Якутии.ру», 1571 контракт на сумму 9,431 миллиарда рублей). Однако в «Туймаада-нефть» крайне удивились такой информации и заверили, что никак не могли поставлять нефтепродукты своему конкуренту на такую большую сумму в 2015 году. Скорее, кто-то что-то напутал с цифрами.

Что касается других поставщиков, которые действительно не являются производителями нефтепродуктов, то они дилеры других НПЗ и нефтяных компаний страны. Например, ООО «РН-Аэро» — оператор авиазаправочного бизнеса ПАО НК «Роснефть» и один из лидеров на рынке авиационного топлива в России, в 2015 году по 11 контрактам поставило «Саханефтегазсбыту» авиатопливо на сумму 1,055 миллиарда рублей.

Что скажет замглавы ФАС?

26 июля планируется рабочая встреча врио Главы РС(Я) Айсена Николаева со статс-секретарем, замглавы ФАС России Андреем Цариковским, который приезжает разбираться, действительно ли существует в Якутии картельный сговор двух стратегических операторов ГСМ.

Какие решения будут приняты по итогам встречи Николаева и Цариковского – увидим.