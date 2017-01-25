95-летний ветеран Второй мировой войны Афанасий Данилов

25 января в Губинском округе чествовали ветерана Великой Отечественной войны Афанасия ДАНИЛОВА с 95-летним юбилеем. Радостным событием в этот день стало для него вручение поздравлений от Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА, Главы Республики Саха (Якутия) Егора БОРИСОВА, поздравления и памятные подарки от управления Губинского округа, УК «Эйгэ», Совета ветеранов города Якутска.

Афанасий Антонович родился в с.Чукар Ленинского района. На фронт был призван Нюрбинским РВК 21 июля 1943 года. Участвовал в войне с милитаристской Японией в составе 24-го мотострелкового полка 36-й мотострелковой дивизии, рядовой-стрелок.

После войны Афанасий Антонович работал приемщиком мясоперерабатывающего пункта в Нюрбе, завхозом райпотребкооперации, водопути, заместителем главного врача центральной районной больницы по хозяйственной части, мясоприемщиком в комбинате.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией», «100 лет маршала Жукова», юбилейными медалями и знаками.

Поздравляем Афанасия Антоновича с юбилеем и желаем крепкого здоровья, семейных радостей, мира и долголетия.

Управление Губинского округа