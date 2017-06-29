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29 июня 2017, 18:09
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90 тысяч рублей взыскано с должников

В июне 2017 года на территории Республики Саха (Якутия) проводилось комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», основная цель которого — проведение мероприятий по взысканию административных штрафов, наложенных лицами органов внутренних дел, с лиц, уклоняющихся от их уплаты в установленном законом порядке, а также по привлечению лиц, не уплативших штраф в установленный срок, к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Всего в рейдовых мероприятиях участвовало 29 сотрудников полиции и 36 сотрудников службы судебных приставов, проведено 23 совместных рейдовых мероприятия, проверено 254 неплательщика.

По результатам мероприятий взыскано административных штрафов на сумму 90 449 рублей, окончено 67 исполнительных производств фактическим исполнением. Составлено 17 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

За период мероприятий судьями рассмотрено 17  дел об административных правонарушениях. К административной ответственности в виде штрафа привлечены 11 нарушителей, наказанию в виде административного ареста подвергнуто 6 граждан.

Уважаемые граждане, УФССП России по Республики Саха (Якутия) настоятельно рекомендует проверить свою задолженность с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» представленном на официальном сайте Управления www.r14.fssprus.ru/iss/ip и на сайте Госуслуги http://www.gosuslugi.ru.

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Источник: Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия)
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