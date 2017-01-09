9 якутян не выпущены судприставами за границу

За новогодние праздники при прохождении пограничного контроля были сняты с рейсов 9 якутян, у которых был запрет на выезд за пределы РФ, наложенный судебными приставами Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия). У каждого из них был багаж неоплаченных долгов, который мешал им выехать за пределы страны.

Каждый из них, зная об имеющийся задолженности, игнорировал требования судебных приставов об оплате. И не думал, что в отношении их может быть принята принудительная мера исполнения, как ограничение выезда за пределы страны. Но горько пожалели об этом при прохождении пограничного контроля. Известие о том, что их не выпустят из страны, до момента полного погашения задолженности заставило 4 якутян в срочном порядке оплатить имеющуюся задолженность и в оперативном режиме, благодаря дежурным судебным приставам, снять ограничения на выезд и выехать в долгожданный отпуск. Остальные так и не смогли пересечь государственную границу.

А один самый скупой алиментщик после неудачной попытки выехать за границу из аэропорта города Благовещенск, решил проверить на бдительность сотрудников пограничного контроля в аэропорту города Владивосток. Но и там был остановлен при прохождении пограничного контроля.

Источник: Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия).