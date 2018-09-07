9 сентября голосуем за Айсена Николаева!

1. Руководитель федерального уровня

Айсен Николаев работал в ключевых комитетах Ил Тумэн, республиканском правительстве, шесть лет руководил Якутском. Он хорошо знает специфику региона, его проблемы и точки роста и готов нести ответственность за будущее республики.

2. Человек команды Путина

Врио главы Якутии Айсена Николаева назначил Президент России. Владимир Путин предоставил ему полномочия для развития республики, поскольку доверяет и уверен, что Айсен Николаев сможет изменить жизнь якутян к лучшему.

3. Защитник интересов Якутии

Айсен Николаев хорошо известен за пределами республики, имеет личные контакты с руководством страны, министрами и руководителями госкорпораций, представителями иностранных государств и крупного бизнеса. Он говорит с федеральным центром на одном языке и открыто говорит о потребностях Якутии в Москве.

4. Лидер многонациональной республики

Айсен Николаев – патриот России и Якутии. Он уважает и оберегает традиции народов республики, свободно общается на русском и якутском языках. Он объединяет вокруг себя все конструктивные общественные силы вне зависимости от национальности, вероисповедания и политических взглядов.

5. Новатор, открытый к диалогу

Принимая политические решения, Айсен Николаев учитывает мнение людей. В работе он применяет современные методы управления и передовые практики мирового уровня. Выступая за развитие цифровых технологий, он сохраняет самобытную культуру якутян.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Республики Саха (Якутия) Николаева Айсена Сергеевича.