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Политика
7 сентября 2018, 0:00
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9 сентября голосуем за Айсена Николаева!

1.    Руководитель федерального уровня

Айсен Николаев работал в ключевых комитетах Ил Тумэн, республиканском правительстве, шесть лет руководил Якутском. Он хорошо знает специфику региона, его проблемы и точки роста и готов нести ответственность за будущее республики.

2.    Человек команды Путина

Врио главы Якутии Айсена Николаева назначил Президент России. Владимир Путин предоставил ему полномочия для развития республики, поскольку доверяет и уверен, что Айсен Николаев сможет изменить жизнь якутян к лучшему.

3.     Защитник интересов Якутии

Айсен Николаев хорошо известен за пределами республики, имеет личные контакты с руководством страны, министрами и руководителями госкорпораций, представителями иностранных государств и крупного бизнеса. Он говорит с федеральным центром на одном языке и открыто говорит о потребностях Якутии в Москве.

4.    Лидер многонациональной республики

Айсен Николаев – патриот России и Якутии. Он уважает и оберегает традиции народов республики, свободно общается на русском и якутском языках. Он объединяет вокруг себя все конструктивные общественные силы вне зависимости от национальности, вероисповедания и политических взглядов.

5.    Новатор, открытый к диалогу

Принимая политические решения, Айсен Николаев учитывает мнение людей. В работе он применяет современные методы управления и передовые практики мирового уровня. Выступая за развитие цифровых технологий, он сохраняет самобытную культуру якутян.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Республики Саха (Якутия) Николаева Айсена Сергеевича.

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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