9 мая в Якутске перекроют улицы

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 9 мая – 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, будет временно ограничено движение транспортных средств на следующих улицах:

— участок проспекта Ленина от пересечения проспекта Ленина и улицы Аммосова до пересечения проспекта Ленина и улицы Хабарова 09 мая 2017 года с 09:00 часов до 13:00 часов;

— участок улицы Хабарова от пересечения улицы Хабарова и проспекта Ленина до пересечения улицы Хабарова и улицы Чиряева 09 мая 2017 года с 09:00 часов до 13:00 часов;

— участок улицы Хабарова от пересечения улицы Хабарова и улицы Чиряева до пересечения улицы Хабарова и улицы Богатырева 09 мая 2017 года с 09:00 часов до 00:00 часов;

— участок улицы Богдана Чижика от пересечения улицы Богдана Чижика и улицы Богатырева до пересечения улицы Богдана Чижика и улицы Федора Попова 09 мая 2017 года с 09:00 часов до 00:00 часов;

— участок улицы Бестужева Марлинского от пересечения улицы Бестужева Марлинского и улицы Федора Попова до пересечения улицы Бестужева Марлинского и Богдана Чижика 09 мая 2017 года с 09:00 часов до 00:00 часов;

— участок улицы Богатырева от пересечения улицы Богатырева и улицы Губина до пересечения улицы Богатырева и улицы Хабарова 09 мая 2017 года с 09:00 часов до 00:00 часов;

— участок улицы 202 микрорайон от пересечения улицы 202 микрорайон и улицы Хабарова до 9 корпуса 202 микрорайона 09 мая 2017 года с 09:00 часов до 00:00 часов;

— участок улицы Дзержинского от пересечения улицы Дзержинского и улицы Лермонтова до пересечения улицы Дзержинского и проспекта Ленина 09 мая 2017 года с 12:30 часов до 15:00 часов;

— участок проспекта Ленина от пересечения проспекта Ленина и улицы Дзержинского до пересечения проспекта Ленина и улицы Кулаковского 09 мая 2017 года с 12:30 часов до 15:00 часов;

— участок улицы Кулаковского от пересечения улицы Кулаковского и проспекта Ленина до пересечения улицы Кулаковского и улицы Дежнева 09 мая 2017 года с 12:30 часов до 15:00 часов.

Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним ми межрегиональным связям ОА