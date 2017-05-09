9 мая на торжественный митинг у Обелиска Славы собрались тысячи алданцев

Ни один праздник не собирает воедино такого количества людей как Великий День Победы! Сегодня у Обелиска Славы на торжественный митинг, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, собрались тысячи алданцев.

«Уважаемые ветераны, уважаемые дети войны, узники фашистских лагерей, дорогие Алданцы! От имени Администрации Алданского района, Алданского районного Совета народных депутатов поздравляю всех с 72 годовщиной Великой Победы! Трудно нам далась эта Победа — 1418 дней героических подвигов наших воинов на полях сражений и 1418 дней подвигов тружеников тыла, которые ковали эту Победу в тылу! И в этой Победе есть доля жителей Алданского района: 11,5 тысяч алданцев были призваны в ряды Красной армии, 4,5 тысячи не вернулось с полей сражений. и Мы обязаны помнить об этом. К сожалению, с каждым годом тает число наших ветеранов, тает число людей, которые пережили войну, и тем бесценнее та информация, те рассказы, которые они передают нам, тем больше мы должны приложить усилий, чтобы сохранить эту живую память в наших сердцах и сердцах наших детей. Уважаемые участники митинга, с праздником! С Днем Победы», — поздравил жителей глава Алданского района Северин Поздняков.

«Семьдесят два года мы живем мирно благодаря подвигу наших отцов, дедов, прадедов. Мы благодарны народу победителю. Тяжело далась нам победа, как на фронте, так и в тылу. Подвиг Алданцев бессмертен, мы будем помнить и гордиться тем, что наша малая Родина дала стране 7 героев Советского Союза, мы будем вечно помнить тех, кто принес победу, погиб на полях сражений не дожил до славных дней. Будем гордиться вашим подвигом, честь, почет и слава», — выступил глава города Алдана Александр Бугай.

Слова поздравлений подхватил председатель районного Совета ветеранов войны и труда Салим Абдулович Козырев: «Дорогие Ветераны Великой Отечественной войны, Ветераны тыла! От имени своего поколения хочу сказать спасибо тем, кто приближал этот день бессмертной храбростью и самоотверженным трудом! Низкий вам поклон за силу, мужество и героизм! Ветеранов у нас в районе осталось совсем мало. Баранов Анатолий Васильевич, Кошкарев Александр Кузьмич, Коломенцев Алексей Федотович, Ланцов Петр Александрович, Кривоногов Александр Васильевич — это ветераны перед которым мы преклоняемся, живите долго! Дорогие ветераны, крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия семьям, родным. Да здравствует Победа»!

С напутственными словами к молодому поколению обратилась депутат Алданского районного Совета депутатов III созыва, член Общероссийского общественного движения «Дети войны» Роза Васильевна Солнышкина:

«Уважаемые товарищи, дорогие земляки, Алданцы! Я обращаюсь к нынешнему поколению внуков и правнуков от лица поколения детей войны. Будьте достойны великих побед совершенных на полях сражения за свободу и независимость своей Родины Союза Советских Социалистических республик, будьте достойны имен героев пионеров и героев комсомольцев, не забудем их имена! Наш Алдан город боевой и трудовой славы, Алданцы, отдавшие жизнь за свободу своего народа навечно и достойно вошли в великую историю советского народа».

«Слава вам ветераны, кто не щадя своей жизни дрался на фронтах, неустанно трудился в тылу, проявляя при этом исключительную самоотверженность и отвагу. Ваше поколение победителей всегда будет примером мужества и воли. Сегодня воины-алданцы, проходящие службу в вооруженных силах России, следуя славным боевым традициям, с честью выполняют сложнейшие задачи по обеспечению военной безопасности государства. Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем Победы, желаю крепкого здоровья, счастья, свершений на благо Отечества. С праздником дорогие друзья! Ура!», — поздравил алданцев военный комиссар Алданского района Олег Бабич.

От лица православной церкви с поздравительной речью выступил клирик Алданкого благочиния иерей Сергий Таран:

«От лица православной церкви я хочу поздравить вас с этим великим праздником – Днем Победы! 1418 дней и ночей длилась эта война. Я хочу поклониться в ноги нашим Ветеранам за то, что мы сейчас с вами свободны и тем, кто не с нами вечная память».

Торжественный митинг закончился традиционной минутой молчания, безмолвно сплотившей жителей города в едином порыве уважения, гордости и преклонения перед людьми, победившими страшный фашизм.

Праздничные мероприятия продлятся в Алдане в течение всего дня. Жителей города ожидает обширная программа, мастер-классы, полевая кухня, творческие выступления самодеятельных коллективов во главе с Народным хором «Ветераны Алдана». А завершится день балом Победы и фейерверком.

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За годы войны на территории Алданского района добыто 15 652 кг золота. За золото Алдана, например, у США закупались танки, самолеты, продовольствие. В 1942 году алданцы дали 25% всего горного хрусталя в СССР, в 1942-1945 г.г. добывали 80% от общего количества слюды страны. Эти ископаемые были востребованы в авиации. Алданцы собрали для фронта 469 полушубков, 4 086 военных фуфаек, 19 280 пар валенок. Оставшиеся в тылу алданские рабочие, колхозники и интеллигенция помогали фронту и личными сбережениями. Коллективы рабочих и служащих приисков и города отчисляли ежемесячно 1-3-дневный заработок в фонд обороны.

Алданцами отчислено денежных средств:

— на 1-ю танковую колонну «Советская Якутия» и другое вооружение — 2 500 992 руб,

-на 2-ю танковую колонну — 1 451 804 руб,

-на эскадрилью самолётов золотопромышленности – 210 755 руб,

-на самолёт «Медик» — 5 180 руб,

-в фонд помощи детям фронтовиков – 200 071 руб, в фонд помощи семьям военнослужащих – 302 163 руб.

В Алдане в годы войны построили запасный аэродром для перегонщиков самолетов по Алсибу. Из 11 700 алданцев, призванных на фронт, половина навечно осталась на полях сражений. Семи его жителям присвоено звание «Герой Советского Союза». Так Алдан ковал «золото Победы».