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6 июня 2018, 11:20
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9 июня в Магане будет работать выездная касса Энергосбыта

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» сообщает, что 9 июня в селе Маган будет работать выездная касса.

Режим работы – с 10.00 до 15.00 (без перерыва).

Оплату энергоресурсов можно осуществлять также через сервис «Личный кабинет» на сайте «Якутскэнерго» (http://yakutskenergo.ru). Личный кабинет дает возможность самостоятельно вносить показания прибора учета, получать и распечатывать счета-квитанции, производить оплату, контролировать взаиморасчеты, обращаться к специалистам по интересующим вопросам. По вопросам регистрации и работы сервиса «Личный кабинет» необходимо обращаться в контакт-центр Энергосбыта по тел.: 8 (800) 100-22-05, 8 (4112) 498-498.

Прием платежей за услуги «Якутскэнерго» без комиссии производится в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и др.).

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Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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