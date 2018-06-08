9 июня предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 9 июня в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:
г. Якутск:
09:00-12:00 – Сергеляхское шоссе 6 км – пасынковка опоры КТП «Тубсанаторий»;
09:00-12:00 – Маганский тракт 2 км – отключение потребителей-должников по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;
13:30-17:00 – ХАтынг-Юряхское шоссе 7 км – пасынковка опоры КТ «ХАтынг-Юрях-2».
Ленский район:
09:30-17:30 – г. Ленск (Советов, Крайняя, Береговая, Плановая, Короленко, 1-я Озёрная 2-22, Королёва 2, 5, 4, 4А, 5, 7, 10, 12, 14, Юбилейная 1-66, 1-й пер. Нефтяников, 2-й пер. Нефтяников, Газовиков, Центральная, Пихтовая, Парковая) – доливка масла на КТП Спутник-1, КТП Спутник-2, КТП УПТОК, КТП Звёздный-2, КТП Новый Ханайдах;
10:00-12:30 – г. Ленск (ул. Чкалова: магазины «Тандем», «Эдем», хозтовары, Чапаева 50А, торговый павильон, Чапаева 50Б) – установка АВ-0,4 кВ ф. «Магазин».
В графике возможны изменения.