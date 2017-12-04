9 декабря состоится День открытых дверей «Вместе – ради детей!»

Уважаемые приемные родители, опекуны, кандидаты в замещающие родители!
Просим принять активное участие 9 декабря 2017 г. в Дне открытых дверей «Вместе – ради детей!», проводимом ГБУ РС(Я) «Методический центр организации социального обслуживания» МТиСР РС(Я). Соорганизаторами мероприятия выступают МДФ «Дети Саха — Азия», отдел опеки г. Якутска, МКУ «Центр помощи и комплексного сопровождения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья «Берегиня», ГБУ РС (Я) «Городской специализированный дом ребенка», Ассоциация приемных родителей г. Якутска.
Дети – это самое ценное, что у нас есть, поэтому необходимо заботиться о них и делать их жизнь как можно лучше. Ведь детская улыбка и счастливые глаза детворы – наверное, самое большое богатство в мире.
В этот день двери Центра будут открыты для всех желающих: кандидатов в замещающие родители, действующих опекунов и приемных родителей, и просто неравнодушных людей, кому не безразлична судьба детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Организаторы ответят на все вопросы замещающих родителей, окажут социально-психологические, юридические консультации, проведут информационную поддержку, открытые разговоры и практикумы психологов, врача-педиатра для всех кто уже воспитывает детей или желают принять ребенка в семью. Опытные приемные родители поделятся своими знаниями, советами. Пройдет просмотр видеоматериалов об успешном опыте приемных семей, а также о детях, которые могут быть устроены в семьи. День открытых дверей даст возможность пообщаться друг с другом, узнать много интересного и полезного.
Надеемся на ваше участие. Мероприятия будут проводиться по следующему графику:
|Время
|Мероприятия
|10.00.-11.00.
1 группа
14.00.-15.00.
2 группа
|Информационный час со специалистами опеки и попечительства г. Якутска
«Государственная поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
|11.00.-17.00.
|Индивидуальные психологические консультации
|11.00.-17.00.
|Индивидуальные юридические консультации
|11.00.-17.00.
|Видеосеанс «Истории приемных семей»
|11.00.-17.00.
|Просмотр видеопаспортов детей, нуждающихся в семье, «Ребенку нужна семья»
|11.00.-12.00
1 группа
12.00.-13.00.
2 группа
15.00.-16.00
3 группа
15.00.-16.00.
4 группа
|Открытый разговор с психологом «Почему наши дети такие…»
|Беседка с психологом «Особенности детей, проживающих в детском доме»
|Практикум для будущих усыновителей «Что такое «Школа приемных родителей»
|Диалог с детским врачом «Давайте поговорим о здоровье наших детей»
Вы можете посетить все мероприятия, а можете прийти по времени на то, которое Вас заинтересовало. День открытых дверей ««Вместе – ради детей!» состоится по адресу ул. Федора Попова 14/6 9 декабря 2017 года с 10.00 до 17.00.
По всем вопросам можно связаться по тел. 210420, 210620, Ноговицына Надежда Моисеевна, Ильина Яна Николаевна.comments powered by HyperComments