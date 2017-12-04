9 декабря состоится День открытых дверей «Вместе – ради детей!»

Уважаемые приемные родители, опекуны, кандидаты в замещающие родители!

Просим принять активное участие 9 декабря 2017 г. в Дне открытых дверей «Вместе – ради детей!», проводимом ГБУ РС(Я) «Методический центр организации социального обслуживания» МТиСР РС(Я). Соорганизаторами мероприятия выступают МДФ «Дети Саха — Азия», отдел опеки г. Якутска, МКУ «Центр помощи и комплексного сопровождения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья «Берегиня», ГБУ РС (Я) «Городской специализированный дом ребенка», Ассоциация приемных родителей г. Якутска.

Дети – это самое ценное, что у нас есть, поэтому необходимо заботиться о них и делать их жизнь как можно лучше. Ведь детская улыбка и счастливые глаза детворы – наверное, самое большое богатство в мире.

В этот день двери Центра будут открыты для всех желающих: кандидатов в замещающие родители, действующих опекунов и приемных родителей, и просто неравнодушных людей, кому не безразлична судьба детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Организаторы ответят на все вопросы замещающих родителей, окажут социально-психологические, юридические консультации, проведут информационную поддержку, открытые разговоры и практикумы психологов, врача-педиатра для всех кто уже воспитывает детей или желают принять ребенка в семью. Опытные приемные родители поделятся своими знаниями, советами. Пройдет просмотр видеоматериалов об успешном опыте приемных семей, а также о детях, которые могут быть устроены в семьи. День открытых дверей даст возможность пообщаться друг с другом, узнать много интересного и полезного.

Надеемся на ваше участие. Мероприятия будут проводиться по следующему графику:

Время Мероприятия 10.00.-11.00. 1 группа 14.00.-15.00. 2 группа Информационный час со специалистами опеки и попечительства г. Якутска «Государственная поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 11.00.-17.00. Индивидуальные психологические консультации 11.00.-17.00. Индивидуальные юридические консультации 11.00.-17.00. Видеосеанс «Истории приемных семей» 11.00.-17.00. Просмотр видеопаспортов детей, нуждающихся в семье, «Ребенку нужна семья» 11.00.-12.00 1 группа 12.00.-13.00. 2 группа 15.00.-16.00 3 группа 15.00.-16.00. 4 группа Открытый разговор с психологом «Почему наши дети такие…» Беседка с психологом «Особенности детей, проживающих в детском доме» Практикум для будущих усыновителей «Что такое «Школа приемных родителей» Диалог с детским врачом «Давайте поговорим о здоровье наших детей»

Вы можете посетить все мероприятия, а можете прийти по времени на то, которое Вас заинтересовало. День открытых дверей ««Вместе – ради детей!» состоится по адресу ул. Федора Попова 14/6 9 декабря 2017 года с 10.00 до 17.00.

По всем вопросам можно связаться по тел. 210420, 210620, Ноговицына Надежда Моисеевна, Ильина Яна Николаевна.