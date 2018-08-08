9 августа в Якутске отметят Международный день коренных народов мира

Завтра на площади Орджоникидзе пройдет завершающее мероприятие, посвященное Международному дню коренных народов мира. С 11.30ч начнется шествие народов Якутии, далее – благословление. Жителей и гостей города ждет праздничный концерт «Северное сияние», выставка книг «Север – край ты мой родной». В этот день станет известно имя победителя выставки–конкурса на звание лауреата независимой общественной премии имени Иосифа Алексеевича Николаева. Также пройдут фестиваль среди семей коренных малочисленных народов Севера, этно-игры «Геван», конкурс круговых танцев «Солнечный круг» для детей и молодежи.
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9 августа, четверг
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11.30-12.00
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Шествие народов Якутии
Место: площадка Саха академического театра им. П.А. Ойунского (ул.Орджоникидзе,1).
Маршрут шествия по улице Орджоникидзе, ул. Дзержинского, пр. Ленина, площадь Орджоникидзе к центральной сцене.
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11.30-12.00
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Обряд благословления
Место: Площадь Орджоникидзе
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12:00-12:30
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Торжественная церемония открытия Национального обрядового праздника коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) «Кочевье – 2018»: обряд благословения.
Место: Центральная сцена
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12:30-15:00.
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Праздничный концерт «Северное сияние».
Место: Центральная сцена
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12.30-17.00
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Выставка книг «Север – край ты мой родной»
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12:30.
15:00.
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Фестиваль среди семей коренных малочисленных народов Севера — жителей городов Якутии «Любовью Севера согретые — 2018» (по отдельной программе)
Место: Этнические ураса, с 15:00 – центральная сцена
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14:00
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Подведение итогов выставки–конкурса на звание лауреата независимой общественной премии имени Иосифа Алексеевича Николаева
Место: Центральная сцена
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14:00-17:00.
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Этно-игры народов Севера «Геван» (по отдельной программе)
Место: Площадь Орджоникидзе
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17:00-18:00
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Конкурс круговых танцев народов Севера «Солнечный круг» для детей и молодежи
Место: Площадь Орджоникидзе