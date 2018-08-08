9 августа в Якутске отметят Международный день коренных народов мира

Завтра на площади Орджоникидзе пройдет завершающее мероприятие, посвященное Международному дню коренных народов мира. С 11.30ч начнется шествие народов Якутии, далее – благословление. Жителей и гостей города ждет праздничный концерт «Северное сияние», выставка книг «Север – край ты мой родной». В этот день станет известно имя победителя выставки–конкурса на звание лауреата независимой общественной премии имени Иосифа Алексеевича Николаева. Также пройдут фестиваль среди семей коренных малочисленных народов Севера, этно-игры «Геван», конкурс круговых танцев «Солнечный круг» для детей и молодежи.

9 августа, четверг 11.30-12.00 Шествие народов Якутии Место: площадка Саха академического театра им. П.А. Ойунского (ул.Орджоникидзе,1). Маршрут шествия по улице Орджоникидзе, ул. Дзержинского, пр. Ленина, площадь Орджоникидзе к центральной сцене. 11.30-12.00 Обряд благословления Место: Площадь Орджоникидзе 12:00-12:30 Торжественная церемония открытия Национального обрядового праздника коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) «Кочевье – 2018»: обряд благословения. Место: Центральная сцена 12:30-15:00. Праздничный концерт «Северное сияние». Место: Центральная сцена 12.30-17.00 Выставка книг «Север – край ты мой родной» 12:30. 15:00. Фестиваль среди семей коренных малочисленных народов Севера — жителей городов Якутии «Любовью Севера согретые — 2018» (по отдельной программе) Место: Этнические ураса, с 15:00 – центральная сцена 14:00 Подведение итогов выставки–конкурса на звание лауреата независимой общественной премии имени Иосифа Алексеевича Николаева Место: Центральная сцена 14:00-17:00. Этно-игры народов Севера «Геван» (по отдельной программе) Место: Площадь Орджоникидзе 17:00-18:00 Конкурс круговых танцев народов Севера «Солнечный круг» для детей и молодежи Место: Площадь Орджоникидзе