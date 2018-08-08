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9 августа предстоят временные ограничения электроснабжения

Ремонтируем и строим летом, чтобы было тепло зимой

Чтобы обеспечить жителей Якутска и Центральной, Западной Якутии теплом, и электроэнергией в зимний период, мы максимально используем весну и лето для подготовки к отопительному сезону. Сейчас, благодаря длинному световому дню и теплой погоде, существенно снижается потребление энергии, и мы можем спокойно, без риска для потребителей, вывести часть генерирующего оборудования в ремонт и произвести подключение новых объектов.

При активных работах неизбежны и временные ограничения. Мы стараемся максимально оперативно уведомлять жителей о предстоящих работах, что свести к минимуму возможный дискомфорт.

Временные ограничения электроснабжения 9 августа предстоят в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне и техприсоеднинению льготной категории населения по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-17:00 – Центральная (СОТ Луч) – установка ПУ РИМ по заявке Якутского отделения Энергосбыта;

09:00-11:00 – Авиационная 7-15, Бестужева-Марлинского 63-97, 1-я Даркылахская 20-54 – установка раздела для безопасного проведения работ персоналом СВПС;

09:30-14:00 – 1-я База, Гольминка, Полины Осипенко, 50 лет Советской Армии 2-12/1, Лесозаводсая – пасынковка опоры;

13:30-17:00 – КИЗ Батагайский, Алданская 12-24, Лобановка 9-36 – работы по технологическому присоединению потребителей.

Верхневилюйский район:

10:00-14:00 – с. Верхневилюйск (мкр-н Хоптолох, П. Алексеева, Тайга, Пушкина, Короленко, М. Потаповой, частично Ленина, Орджоникидзе) — проверка устройств РЗА ПС 35/10 кв «ВВДЭС».

Вилюйский район:

10:00-11:30 – с. Бетюнг – профилактические испытания оборудования ПС 35/10 кВ «Бетюнг».

Ленский район:

09:30-12:30 – Ленск (дачи, нефтебаза) – установка опор и монтаж СИП-3 на ВЛ 6 кВ яч.18 ф. ГСМ;

09:30-17:30 – г. Ленск (Пролетарская 53-73, Толстого 9-14, Тургенева 2-20, Пушкина 11-44) – монтаж СИП, перевод абонентов на новую линию, демонтаж старой линии;

11:00-20:00 – с. Батамай – плановая проверка УРЗа в объёме «К» яч. №1 Л-309 «Южная Нюя-Батамай»;

10:00-17:00 – п. Витим (Озерная, котельная, ДОУ «Колокольчик», школа) – вырубка поросли в пролёте опор ВЛ 10 кВ .

Мегино-Кангаласский район:

08:00-20:00 – с. Хатылыма – капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Л-10 «Ломтука»;

09:00-17:00 – с. Тюнгюлю – замена фундамента КТП 10/0,4 «Гараж».

Таттинский район:

09:00-12:00 – с. Черкех – текущий ремонт 1Т ПС «Черкех»;

13:00-16:00 – c. Дэбдиргэ, с. Туора-Кюель, с. Баяга – проверка средств релейной защиты ВЛ 35 кВ Л-43 «Ытык-Кюель-Лыппыарыйа»;

16:00-18:00 – с. Победа – проверка ЧАПВ В-10 Победа.

Хангалаский район:

10:00-16:00 – с.Булгунняхтах (частично) – техническое обслуживание ВЛ 6кВ, Л-Покровск-2;

10:00-17:00 – г. Покровск (частично) – техническое обслуживание разъединителей 10 кВ;

10:00-18:00 – п. Мохсоголлох – реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Мхсоголлох».

В графике возможны изменения.

Для быстрого и удобного ежедневного получения информации об ограничениях электроснабжения приглашаем вас подписаться на официальный аккаунт ПАО «Якутскэнерго» в Instagram по ссылке https://www.instagram.com/yakutskenergo_official/.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».
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