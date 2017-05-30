800 бойцов студенческих стройотрядов будут трудиться на территории Якутска

В столице республики стартовал трудовой сезон студенческих стройотрядов. 29 мая глава города Якутска Айсен Николаев встретился с командирами и комиссарами студенческих строительных отрядов. Были обсуждены вопросы подготовки к летнему трудовому сезону 2017 года.

Встреча прошла с участием первого заместителя главы по городскому хозяйству Дмитрия Садовникова, советника главы по вопросам жилищно-коммунального комплекса и энергетики Натальи Деминой, руководителей управлений округов и пригородов.

Начальник отдела надзора за внешним благоустройством МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Владимир Аммосов доложил, что летний трудовой сезон начнется с 5 июня. Первый трудовой поток состоит из 300 студентов средних специальных учебных заведений и Якутской сельскохозяйственной академии. С 16 июня свой трудовой сезон начнут студенты Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова и представители «Молодой Гвардии» в составе 350 человек. Трудовой сезон продлится до 15 августа.

В связи с Годом экологии будет создан специальный «Экологический» отряд, бойцы которого займутся вырубкой сухостоев в лесном массиве, в парке культуры и отдыха, а также инвентаризацией зеленых насаждений.

20 бойцов будут закреплены за управлениями округов и пригородов, Службой эксплуатации городского хозяйства, Управлением молодежи и семейной политики, муниципальными предприятиями «Теплоэнергия», «Жилкомсервис», «Горсвет» и АО «Якутдорстрой».

Начальник штаба студотрядов Николай Тарасов сообщил, что на территории городского округа «город Якутск» будут работать 800 бойцов. Они займутся озеленением, благоустройством, ремонтом и покраской детских площадок, ограждений, бордюров, сносом старых строений и кладовок, санитарной очисткой.

В ходе встречи командиры строительных отрядов поделились с главой города своими идеями и предложениями по укреплению взаимодействия муниципальных структур и студенческих отрядов.

Комиссар стройотряда Айсен Соловьев отметил, что бойцы ждут летние каникулы не только для отдыха, но и для ударного труда на благо города, чтобы пройти настоящую школу жизни: «Мы готовы добросовестно выполнять свои трудовые обязанности».

Лидер педагогических отрядов Александра Антоева рассказала, что с этого года вожатые, которые планируют работать в детских оздоровительных лагерях, должны пройти специальное обучение: «В рамках Единой программы подготовки вожатых наши студенты педагогических вузов получат первые сертификаты. Хотим, чтобы эти ребята через Управление образования имели возможность трудоустроиться вожатыми и воспитателями в детские оздоровительные лагеря».

Все предложения, прозвучавшие во время встречи, были поддержаны и приняты к сведению для дальнейшей работы. «Уверен, что благодаря вашей слаженной и ответственной работе, в Год добра наш город Якутск станет еще лучше и краше», — отметил глава.