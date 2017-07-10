80 тонн воды и вертолет для спасения Батамая

Вертолет МИ-8 МЧС России сбросил 80 тонн воды, чтобы потушить пожар близ Батамая Кобяйского района.

Экипаж вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России в целях обеспечения безопасности при проведении встречного отжига на лесном пожаре, действующем в 15-километровой зоне от н.п. Батамай Кобяйского района, за минувший день выполнил 8 вылетов. Вертолет за сутки совершил 5 сбросов на кромки лесного пожара по 3 тонны.

Всего воздушным судном с начала работы по контролю на данном лесном пожаре в ходе 27 вылетов произведено более 20 сбросов, сброшено более 80 тонн воды, осуществлен мониторинг лесопожарной обстановки и переброска специалистов авиалесоохраны.

Распространения огня в сторону населенного пункта Батамай не допущено.

По данным Якутского Управления гидрометеослужбы и Центра гигиены и эпидемиологии РС(Я), в с. Батамай задымления не наблюдается, превышения предельно допустимой концентрации по перечню загрязняющих веществ не выявлено.

В настоящее время угрозы населённым пунктам, объектам экономики и социально значимым объектам на территории республики нет.