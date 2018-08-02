80 лет назад к расстрелу приговорен Максим Аммосов

80 лет назад один из основателей автономной Якутской республики, инициатор создания представительства Якутии в составе представительств автономных республик РСФСР Максим Кирович Аммосов трагично завершил свой жизненный путь на спецобъекте НКВД Коммуна́рка. 28 июля 1938 года Аммосов был осужден Военной коллегией Верховного Суда СССР к расстрелу, и в тот же день приговор был приведен в исполнение.

В 2002 году на территории бывшего расстрельного полигона был возведен памятник, на котором золотыми буквами высечено: «Якутянам-жертвам политических репрессий от народа, Президента и Правительства Республики Саха (Якутия)». В череде имен – Максим Аммосов, Исидор Барахов, Кузьма Гаврилов, Семен Донской, Гавриил Ксенофонтов, Христофор Шараборин, София Бокий –Москвина и Елена Терновская. И это далеко не полный список имен якутян, подвергшихся репрессиям тридцатых годов.

В памятную дату 80-летия приведения в исполнение террористического приговора над Максимом Аммосовым и его соратниками, попавшими в маховик репрессий, у монумента состоялся памятный митинг.

«Максим Аммосов это человек-глыба, с именем которого связана вся история нашей республики, — подчеркнул постоянный представитель Якутии Андрей Федотов, открывая митинг памяти. – Будучи совсем молодым, он взял на себя ответственность за свою малую родину. За сорок лет он прошел жизненный путь, который был сложен, но ярок и неповторим».

Постпред отметил, что 1937 и 1938 годы стали самыми трагичными в истории политических репрессий. Только в одной Москве по делам, которые велись органами НКВД, было расстреляно почти тридцать тысяч человек. «Почему это произошло? Многие оказались слабы перед искушением — брат шел на брата, соотечественник на соотечественника. Это великая трагедия в истории государства, а память о ней преподает нам урок — в борьбе за светлое будущее мы должны руководствоваться своим человеческим началом, стремиться к общественному миру и согласию в государстве», — считает Андрей Федотов.

На митинге присутствовали родственники Максима Аммосова, а самым молодым из них был девятимесячный праправнук основателя республики. «Замечательным началом якутского народа является их приверженность к сохранению и приумножению своей исторической памяти», — сказал зять Максима Кировича, муж Лены Максимовны Аммосовой Владимир Гольдберг. Он поблагодарил якутян за заботу о семье Аммосовых и отметил взаимное уважение. Волею судеб у Максима Кировича не было сыновей, поэтому фамилия Аммосова могла прерваться. На семейном совете Владимир Михайлович и Лена Максимовна приняли решение о том, что двое их сыновей будут носить фамилию Аммосовы. Но и у них родились девочки, и, согласно традиции, должны были получить фамилии мужей. Однако, вновь собранный семейный совет решил дать фамилию Максима Кировича его праправнуку – Илье. «Уверен, что Илья Аммосов достойно пронесет фамилию своего выдающегося предка», — сказал Владимир Гольдберг.

Памятное мероприятие завершилось возложением цветов и панихидой, проведенной в храме Святых Новомучеников и Исповедников российских на территории полигона. В честь знаменательной памятной даты участники митинга посетили Новодевичье кладбище, где захоронены супруга и дети Аммосова – Рая Израилевна, Лена Максимовна, Аэлита Максимовна и Яна Максимовна, а также установлен мемориальный памятник четвертому постпреду Якутии Ивану Николаевичу Винокурову – авторитетному политику, представлявшему интересы республики в конце двадцатых – начале тридцатых годов прошлого столетия.

Справка:

Полигон «Коммунарка» — бывшая дача наркома НКВД Генриха Ягоды — находится на 4-м километре Калужского шоссе. В 30-е годы минувшего столетия территория «Коммунарки» была превращена в расстрельный полигон. Здесь лежат от 10 до 14 тысяч расстрелянных, но пока известны имена около 4,5 тысячи человек. В Коммунарке исполнены приговоры над военачальниками высоких рангов, руководителями крупных предприятий, дипломатами, разведчиками. Здесь лежат останки расстрелянной советской партийной элиты, послов иностранных государств.

В 2002 году в Коммунарке был возведен памятник, на котором написано: «Якутянам-жертвам политических репрессий от народа, президента и правительства Республики Саха (Якутия)». Сегодня на каменной стеле высечены имена восьмерых якутян.

Аммосов Максим Кирович – Основатель Якутской автономной советской социалистической республики ЯАССР, Постоянный Представитель ЯАССР при народном Комиссариате по делам национальностейи ВЦИК СССР. Возглавлял Якутию, партийные организации Казахстана, Киргизии. Был арестован 16 ноября 1937 года в городе Фрунзе, пройдя все ужасы сталинских застенков, 28 июля 1938 года был расстрелян. Максим Кирович Аммосов прожил всего 40 лет. Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР 28 апреля 1956 года.

Барахов Исидор Никифорович – секретарь Якутского обкома ВКП(б), зав.сектором Восточной Сибири и Дальнего Востока ЦК ВКП(б). Арестован 3 февраля, расстрелян 15 сентября 1938 года.

Гаврилов Кузьма Осипович – Председатель торгово – потребительского союза «Холбос», учредитель общества «Саха омук», заместитель Постоянного Представителя ЯАССР при Президиуме ВЦИК. Арестован 5 марта, расстрелян 15 сентября 1938 года в один день с И Н Бараховым.

Донской-II Семен Николаевич – нарком просвещения и здравоохранения, Постоянный Представитель ЯАССР при Президиуме ВЦИК. Арестован 3 февраля, 25 августа 1938 года – расстрелян.

Ксенофонтов Гавриил Васильевич – яркий представитель первой национальной интеллигенции, лидер партии «Якутский трудовой союз федералистов», автор фундаментальных научных трудов «Эллэйада» и «Ураангхай-сахалар», арестован 22 апреля, расстрелян 28 августа 1938 года.

Шараборин Христофор Прокопьевич – председатель Совета Народных Комисаров ЯАССР, Представитель ЯАССР при Президиуме ВЦИК, арестован 15 ноября 1937 года, 15 января 1938 года расстрелян.

Бокий-Москвина Софья Александровна— супруга Ивана Михайловича Москвина –из гвардии «старых большевиков – ленинцев» заведующего организационно – распределительный отдел ЦК ВКП(б), арестована 15 июня 1937 года, расстреляна 8 апреля 1938 года.

Терновская Елена Павловна – Сотрудник Полномочного Представительства СССР в Токио, контрольный редактор японской секции «Издательского товарищества иностранных рабочих в СССР», арестована 1 ноября 1937 года, расстреляна 10 февраля 1938 года.