8 сентября — Евгений Гришковец в Якутске

Предисловие к роману «Театр отчаяния или отчаянный театр»

«Последние десять лет, начиная с 2008 года, я делаю и выпускаю один моноспектакль в три года. Это всегда очень особенная длительная и кропотливая работа. Но в наступившем году я наконец-то подошёл к завершению написания романа «Театр отчаяния или отчаянный театр». Над этой книгой я работаю уже третий год и она вытеснила все другие замыслы и идеи. Я даже подумывал над тем чтобы не делать и не выпускать в наступившем году новый спектакль.

Но как это обычно бывает… вдруг пришло странное и неожиданное решение… Родился сценический образ предисловия к тому роману, который я сейчас пишу. Я понял что хочу и обязательно сделаю сценическое предисловие к книге.

Предисловие — в смысле предваряющее слово. И слово не написанное, а произнесённое.

Роман называется «Театр отчаяния или отчаянный театр». Эта объёмная книга написана, как биографическая история, но главным героем романа является не человек или не столько человек, как призвание, движущее и ведущее человека к непонятой человеку цели.

То что я задумал на сцене будет не творческим вечером. Не рассказом о том как то весело то сложно был написан роман…

Это будет спектакль под названием «Предисловие к роману». В этом спектакле я постараюсь рассказать о самОм таинственном процессе возникновения литературы и литературного образа, который появляется из фактической биографии и из истории повседневности. Этот спектакль будет во многом посвящён чудесному и при этом очень тревожному, а порой и страшному процессу воспоминаний. Я хочу на сцене рассказать и показать то что происходит с человеком, уходящим в прошлое… Каким он в свои воспоминания уходит, а каким возвращается.

А ещё я хочу сделать на сцене то, с чего я когда-то начинал свою сценическую деятельность и то чего почти тридцать лет на сцене не делал», — Евгений Гришковец.

Начало в 19:00

Билеты кассах ДДН им.А.Е.Кулаковского и к/т «Центральный». Онлайн продажа на сайте Якт.ру (Афиша).

Тел. для справок 733-664

Для зрительской аудитории 16+