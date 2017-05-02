8 мая в Якутске будет организована традиционная полевая кухня

В преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 8 мая в 14.00 часов на площади Орджоникидзе пройдет мероприятие «Весна Победы», посвященная встрече фронтовиков и ветеранов тыла.

«Повара приготовят традиционную гречневую кашу с тушенкой. Солдатскую кашу вместе с фронтовиками, ветеранами могут попробовать все желающие. В прошлом году на полевой кухне угостилось порядка 1 200 человек. Помимо каши фронтовикам, ветеранам будет раздаваться сто грамм наркомовских, а горожанам горячий чай с молоком», — рассказала начальник отдела потребительского рынка Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска Светлана ВАСИЛЕНКО.

На полевой кухне будут задействованы волонтеры и добровольцы столицы, студенты. Одетые в солдатскую форму ребята будут раздавать гречневую кашу, хлеб и горячий чай.

Кроме того, солдатской кашей накормят молодых ребят, призванных на службу в ряды вооруженных сил Российской армии.

Также в этот день на площади Орджоникидзе традиционно пройдут праздничные мероприятия: народное гуляние, концерты, праздничная программа вокального ансамбля РС (Я) «Туймаада».

«С 16 часов все желающие смогут бесплатно посмотреть премьеру спектакля «Саллаат суруктара» в Саха академическом театре имени П.А. Ойунского», — говорит менеджер Центра культурно-массовых проектов Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска Василина КРИВОШАПКИНА.

Заместитель председателя городского Совета ветеранов Антонина ДОРОФЕЕВА отмечает, что «солдатская каша» изначально является незаменимым атрибутом празднования Дня Великой Победы: «Наши ветераны войны и тыла всегда с нетерпением ждут солдатскую кашу. Это мероприятие у них ассоциируется не столько с угощением, а сколько с товарищеской встречей, воспоминаниями о дне Великой Победы, о послевоенных годах. На праздник они всегда собираются с хорошим настроением, веселые и радостные».

Ветеран тыла и труда, жительница с. Хатассы Евдокия СОБОЛЕВА рассказывает, что для нее вкус солдатской гречневой каши ни с чем не сравним. «Когда началась война мне было лет шесть, мать рано умерла, отец ушел на фронт, мы сами о себе заботились. Дети чуть постарше работали наравне со взрослыми, познали все тяготы и лишения военных лет. Позже я начала работать в совхозе «Хатасский», сначала бухгалтером, затем бригадиром. Сейчас мне 82 года, но, несмотря на возраст, всегда с большим удовольствием принимаю участие в праздничных мероприятиях дня Победы. Очень люблю вкус солдатской полевой кухни, он связан с самыми теплыми и радостными воспоминаниями», — делится Евдокия Андреевна.