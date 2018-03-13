8 марта пьяный подросток сделал матери нетривиальный «подарок»

8 марта работница одного из бюджетных учреждений в Намском районе, придя на работу, обнаружила разбитое окно. Неизвестный злоумышленник похитил из кабинета персональный компьютер стоимостью 30000 рублей.

Несмотря на отсутствие камер видеонаблюдения территории и в здании учреждения, в кратчайшие сроки, сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 17-летний местный житель.

Установлено, что в момент совершения кражи, несовершеннолетний подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, что побудило его к совершению противоправного деяния. Также, выяснилось, что он планировал сбыть похищенное в г. Якутске.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Похищенное изъято и возвращено учреждению.