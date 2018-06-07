8 июня предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 8 июня в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Кольцевая 5-58/2, Габышева 15-26, СОТ «Птицевод» – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Сергеляхское шоссе 8 км – пасынковка опоры КТП «Пески»;

09:00-13:00 – Хатынг-Юряхское шоссе 7 км – капитальный ремонт КТП «Спутник»;

09:00-17:00 – Белое Озеро (частично), Хатынг-Юряхское шоссе (частично), п. Газовиков (частично) – отключение потребителей-должников по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

10:00-13:00 – Покровский тракт 10 км замена ОПН Л-Речевая школа ПС «Птицефабрика»;

13:00-17:00 – Покровский тракт 5 км (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:30-17:00 – ДСК «Победа» – пасынковка опоры КТП «Заря».

Вилюйский район:

10:00-17:00 – с. Кирово – перетяжка провода между опорами №240-240/2 на ВЛ 10 кВ «Балагачча – Кирова».

Ленский район:

09:30-17:30 – г. Ленск: школа, СОШ №5, ДОУ «Искорка», ПАО Ростелеком, дополнительный корпус ДОУ «Искорка», котельная, водонасосная станция, цех разлива воды, скважина, пр. Дружбы 1-22, Молодёжная 1А, 3, 4, 6А, Островского 34/1, 34/2, Дружбы 23, 24, 25, 26А, 27, 27А, 27Б, 29, 30, 31, 32, 33, 34, Интернациональная 31В, Интернациональная 2-32, Интернациональная 15, мкр-н Юкос 16, 10, 20, дачи Молодёжная 2, 3, 5, 1 – доливка масла ТП «Разведчик-1», ТП «Разведчик-2», ТП «Разведчик-3», ТП «Разведчик-4», КТП «ЮКОС»;

14:30-17:30 – г. Ленск (Полярная четная сторона, Портовская) – замена вводов жилых домов от ВЛ 0,4 кВ КТП «Полярная» ф. «Портовская».

В графике возможны изменения.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.