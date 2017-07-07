8 июля – ярмарка «назад в СССР»

8 июля 2017 года на территории Краеведческого Музея имени Ярославского, с 11:00 до 17:00 состоится ярмарка-выставка «Ретро и старина или назад в СССР».

Организаторы мероприятия риглашают всех коллекционеров, собирателей, любителей старины и желающих посетить ярмарку-выставку! Самовары и советский фарфор, статуэтки и посуда, патефоны и пластинки СССР, царские, советские, современные монеты и банкноты, дореволюционная старинная утварь, раритеты и антиквариат, марки и значки, картины и чеканка, интересные книги и сувениры и многое многое другое ждут вас!

Приходите! Будет увлекательно и интересно. Вы сможете обменяться или приобрести что-то в свою коллекцию или просто так для красоты.

Организаторы: тематические и специализированные Whatsapp-группы «Ретро и Старина», «Коллекционеры старины Саха Сирэ (Якутия)», «Антикварная лавка», «Ретросклад» (в инстаграмм), » Барахолка из СССР», «Старый чулан», «Купи / Продай / Услуги» (КПУ), антикварно-ювелирный салон «Северная роскошь», «Коллекционеры Якутии» и др.