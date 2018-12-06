8 декабря в красном зале к/т «Синема Центр» АНИМЕ НОН-СТОП

Приглашаем всех поклонников японской анимации посетить долгожданный АНИМЕ НОН-СТОП. В кинотеатре будут показаны одни из лучших фильмов данного жанра в максимально хорошем качестве на самом большом экране!

от 18 лет

23-59 (07-30) 400 руб.

— Ученик чудовища

Рен, 9-летний мальчик, заблудившийся на улицах Токио, попадает в параллельный мир, где живут странные чудища – люди-звери. Там он попадает в ученики к человеку-медведю Медвежуту и через несколько лет овладевает всеми видами боевого искусства. Что очень ему пригодится – и в реальном мире, и в параллельном…

— Красная черепаха

История человека, потерпевшего кораблекрушение и оказавшегося на тропическом острове, где только небо, облака, птицы… Как в вечности – нет ни прошлого, ни будущего… Это поэтическое, тонкое и волнующее, романтическое и сентиментальное размышление о главных вехах в жизни человека, о страхах, любви, борьбе за жизнь и смерти.

— Твое имя

Таинственная и романтичная история о парне из Токио и девушке из провинции, которые обнаруживают, что между ними существует странная и необъяснимая связь. Во сне они меняются телами и проживают жизни друг друга. Но однажды эта способность исчезает так же внезапно, как появилась. Тако решает во что бы то ни стало отыскать Мицуху, но способны ли они узнать друг друга в реальной жизни?

— Тайная жизнь пингвинов

Наблюдательный четвероклассник Аояма, который ведет ежедневные дневники и записывает все свои открытия и эксперименты, однажды берется разгадать загадку внезапного появления пингвинов в его родном маленьком городке вдалеке от морского побережья. Мальчик считает, что это странное событие связано с работницей стоматологической клиники — девушка выбрасывает банку, и та превращается в пингвина.