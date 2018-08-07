8 августа предстоят временные ограничения электроснабжения

Центральные и Западные электрические сети уведомляют о временном ограничении 8 августа в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Кедровая, Георгиевский переулок – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Челюскина 32-67 – демонтаж холостых пролетов;

10:00-12:00 – ДСПК Тиэргэн, СОТ Искра, ДСК Сайлык-1, ДСК Сайлык-2, СОТ Зодчий, СОТ Березка, СОТ Сигнал, СОТ Вымпел, СОТ Отдых 1, 2, СОТ Авиатор-1, ДСК Автомобилист, Водопьянова, Покрышкина, Пилотов, Пилотов, Гризадубовой, Скрыпника, Покрышкина, Марии Расковой, Нестерова, Дачная, Тэкки Одулока, Киренского, Мицкевича, Байдукова, Скрыпника, Белая гора переулок, Абыйский переулок, Сунтарский переулок, Индигирский переулок, Школьный переулок, СОТ Колос, СОТ Ветеран, Лесовод, ДСК Жигули, Ветеранская, Зеленая Балка – подключение на опоре ВЛ-6 кВ Л-3 с ПС «Хатынг-Юрях»;

10:00-15:00 – СОНТ Сатал – ревизия цепей сигнализации;

13:30-17:00 – Сергеляхское шоссе 8 км (частично), 1-я Даркылахская 1-40, 2-я Даркылахская 3-23 – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 – Ленина 7, 7/2, 9, 9/4, 11, 11/1 – демонтаж КЛ-0,4 кВ.

Верхневилюйский район:

09:00-10:00 – с. Верхневилюйск (мкр-ны Билилях-1, Билилях-2, АЗС, Октябрьская, Советская, 9 Мая, Энергетиков) – проверка устройств РЗА на ПС 110/35/10 кв «Верхневилюйск»;

10:00-13:00 – Верхневилюйск (Октябрьская, Ленина, Авиаторов, р-н Аэропорта, мкр-ны Бэрэ, Хоптолох, Ленина, К. Маркса, Поповича, Советская, 50 лет ЯАССР, П. Алексеева, Пушкина, Орджоникидзе, М. Потаповой, Короленко, Чапаева, Ленина), с. Андреевское, с. Кэнтик – проверка устройств РЗА на ПС 110/35/10 кв «Верхневилюйск»;

16:00-18:00 – с. Тойоку, с. Быракан, уч. Давыдово – проверка устройств РЗА на ПС 110/35/10 кв «Верхневилюйск».

Ленский район:

09:00-17:30 – г. Ленск (Ленских событий 1-33, Ломоносова 1, 2, 4, 5, Грибоедова 1, 2, Комсомольская 30, 46А) – бурение и установка ж/б приставок опор КТП «Болотная» ф. «Ленских событий»;

09:30-17:30 – г. Ленск (Пролетарская 53-73, Толстого 9-14, Тургенева 2-20, Пушкина 11-44) – монтаж СИП, перевод абонентов на новую линию, демонтаж старой линии;

10:00-17:00 – п. Витим (администрация, автозаправочные станции, пожарная часть) – замена спусков 0,4 кВ оп. № 1;

11:00-18:00 – с. Северная Нюя, с. Чамча, с. Орто-Нахара, объекты «Стройтрансгаз» – текущий ремонт трансформатора 1Т и присоединений на ПС «Северная Нюя».

Мирнинский район:

10:00-13:00 – г. Мирный (Вилюйская, Иреляхская, Транспортная, Экспедиционная, Мухтуйская, Таежная, Ленская, Нагорная, Набережная, Лесная, Интернациональная, Звездная, Целинная, Фабричная, Гаражная, ул. Кирова 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20 – фазировка кабеля ВЛ 10 кВ фидер 1 Нижняя школа;

14:00-18:00 – г. Мирный (Тихонова 7, 9 под. 1, 15/1, Солдатова 12/1, 10, магазины «Тритон», «Сэргэ») – заводка кабеля в РУ-0,4 кВ 1 СШ-0,4 кВ ТП-64.

Мегино-Кангаласский улус:

08:00-20:00 – с. Хатылыма – капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Л-10 «Ломтука»;

09:00-17:00 – c. Тумул – замена фундамента КТП 10/0,4 кВ «Парники».

Таттинский район:

13:00-17:00 – с. Уолба, с. Усть- Татта, с. Хара-Алдан – проверка средств релейной защиты ВЛ 35 кВ Л-45.

Томпонский район:

13:00-17:00 – с. Мегино-Алдан – проверка средств релейной защиты ВЛ 35 кВ Л-45.

Усть-Алданский улус:

11:00-12:00 – с. Берийе, с. Кыллайы – текущий ремонт В-65, РЛ-65 ВЛ-35кВ Л-65;

13:00-15:00 – с. Танда, с. Тит-Ары, с. Берийе, с. Кыллайы – текущий ремонт Р-35-1Т, Р-35-2Т, РШ-65 ПС 35кВ «Танда»;

15:00-16:00 – с. Танда – текущий ремонт В-10-Танда ПС 35кВ «Танда».

Хангаласский район:

10:00-18:00 – п. Мохсоголлох – реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Мхсоголлох»;

10:00-17:00 – г. Покровск (мкр-н Селекционная) – техническое обслуживание ВЛ 6кВ, Л-Немигюнцы.

В графике возможны изменения.