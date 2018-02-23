79-летний житель Якутска продает книги, чтобы собрать деньги на лечение жены

Иннокентий Лукин третий год продает свои книги, чтобы накопить деньги на лечение жены, у которой онкологическое заболевание.

В соцсетях распространилась фотография с призывом помочь дедушке, который в ТРК «Туймаада» продает книги за 300-350 рублей, чтобы помочь тяжело больной супруге. Корреспондент News.Ykt.Ru встретился с Иннокентием Лукиным.

Пожилой мужчина сидит на первом этаже, на маленьком столике разложены книги и журнал с фотографиями и диагнозом жены.

— Несколько лет назад я, поверив людям, вложил накопленные 300 тысяч рублей в кооператив. Думал, что так быстрее накоплю на лечение в Корее. Сначала они всегда предлагали конфеты, чай, говорили, что поднимаются на международный уровень, а потом выяснилось, что денег у них нет. Через суд я смог вернуть только 90 тысяч, остальная сумма поступает от приставов, иногда по 25 рублей.

Жена почти не встает, я решил, что надо продавать свои книги. Третий год вот так продаю, в разных местах, сейчас в ТРК «Туймаада». Надеюсь, что я успею накопить на лечение. У меня несколько романов, пишу детективы. Писал про снайпера Кульбертинова, хотелось бы переиздать. Сам служил, воевал в Средней Азии, имею инвалидность.

Во время нашего разговора к Иннокентию Егоровичу подходят молодые парни и девушки и, почти не глядя на обложку, покупают по две-три книги, говорят, что узнали о беде семьи Лукиных в соцсетях.

Юная девушка, протягивая пятьсот рублей, забирает книгу и собирается уходить. Иннокентий Егорович почти кричит, чтобы вернуть сдачу, и, несмотря на возражения покупательницы, отдает ей двести рублей.

— Я не попрошайка, — говорит он. – Я просто продаю книги и просто так не возьму деньги. Хотя, если бы нашелся спонсор на издание книг, я был бы очень рад.

Связаться с автором можно по телефону: 8-914-264-27-02, 8-962-730-66-03.

Как сообщили News.Ykt.Ru в пресс-службе минздрава Якутии, женщина прошла лечение, чувствует себя удовлетворительно, в марте ей предстоит обследование.