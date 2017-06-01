79-летний якутянин умер в больнице, потому что там не работал лифт?

В Республике Саха (Якутия) следователи проверяют сведения, изложенные в СМИ, о смерти пожилого мужчины в медучреждении в результате бездействия медработников

В ходе мониторинга средств массовой информации Республики Саха (Якутия) 1 июня 2017 года на интернет-сайте выявлена публикация, которая содержит сведения о смерти 79-летнего пенсионера от острой сердечной недостаточности в Томмотской центральной районной больнице.

При этом в материале содержатся сведения о том, что мужчина, доставленный в больницу бригадой «Скорой помощи», скончался на ступеньках лестницы в медучреждении, так как его заставили самостоятельно подниматься на второй этаж при неработающем лифте.

По изложенным доводам следователями Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) инициирована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.