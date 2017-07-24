700 тысяч личинок пеляди выпустили в бассейн Вилюйского водохранилища Якутии

Водоем наиболее благоприятен условиями для выживания и воспроизводства рыбы.

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», выпустило в приток реки Ахтаранды, протекающий на территории Мирнинского района Якутии, около 700 тысяч личинок сиговой породы рыб – пеляди. Место для зарыбления было выбрано на основе научных данных – водоем с наиболее благоприятными условиями для выживания и воспроизводства рыбы.

Личинок выращивали на специализированном рыбоводном заводе. После транспортировки с соблюдением всех необходимых мер был осуществлен их выпуск под наблюдением специалистов Ленского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство).