70 мешков и 1 куб мусора собрали ко дню второго рождения общественника Антона Васильева

В рамках Года добра и Года экологии, а также акции-эстафеты «Антисвалка» городской портал One click Yakutsk совместно с коллективами управлений округов и пригородов Якутска подготовил акцию-сюрприз для известного общественника Антона Васильева «Антон, с Днём рождения!».

В 2006 году известный общественник Антон Васильев пережил клиническую смерть и сложную операцию на головном мозге. С тех пор 24 июля он считает днем своего второго рождения.

В рамках акции, с 7 по 19 июля, округа и пригороды, активисты и общественники Якутска выходили на субботники по ликвидации несанкционированных свалок. Акция стартовала 7 июля с уборки несанкционированной свалки, расположенной по ул. Три сосны, где силами сотрудников управлений Сайсарского и Гагаринского округов, Расчетно-биллингового центра, Управления молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска, а также бойцов студенческих строительных отрядов под руководством первого заместителя главы города Якутска по городскому хозяйству Дмитрия Садовникова убрали 6 машин мусора.

Управление Губинского округа совместно с ООО «Надежда» и студенческим стройотрядом «Буойуттар» убрали мусор на территории городского пляжа общей площадью 5 тысяч кв.м. Всего было собрано 70 мешков мусора и 1 куб. крупногабаритного мусора.

Управление Октябрьского округа собрало 36 мешков мусора на Вилюйском переулке, а Управление Центрального округа очистило от мусора территорию Зеленого луга, собрав 25 бытового мешков.

Управление Автодорожного округа совместно с ОАО «Якутдорстрой», Департаментом финансов Окружной администрации города Якутска, коллективом студенческого стройотряда по итогам уборки несанкционированной свалки по ул. Птицевод, вывезло около 80 кубов мусора.

Управление Строительного округа совместно с жителями округа, бойцами студенческих стройотрядов на участке объездного шоссе, а также свалки, расположенной в районе 3 дамбы собрал 62 мешка мусора.

Акция не обошла стороной и пригороды Якутска. Так, сотрудники администрации села Табага, Дома культуры «Кедр», бойцы студотряда «Хотойдор», а также неравнодушные жители села убрали 10 мешков мусора на четырех центральных улицах Табаги.

В селе Тулагино работниками и учащимися Тулагинской СОШ им П.И. Кочнева была проведена уборка берега протоки в селе Тулагино, а сотрудники администрации и студенты СО «Адреналин» им. А.А. Кононовой убрали мусор у эстакады на автотрассе Якутск-Кангалассы. Общими усилиями был собран 21 мешок мусора.

Коллектив администрации Хатасского наслега убрал 10 мешков мусора на территории сквера по улице Совхозная, а также подстриг газон.

По итогам мероприятий по уборке территорий от мусора, участники акции «Антон, с Днём рождения!» записали в подарок Антону Васильеву видео, в котором они поздравляют его со столь знаменательным для него днем.