7-летний ребенок получил компрессионный перелом позвонка в ДТП

21 июня около 17 часов на ул. Водников напротив д. № 1/3 произошло ДТП, в результате которого травмы получил 7-летний ребенок.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «УАЗ-396295», следуя в сторону ул. Богатырева, не выдержал безопасный боковой интервал движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «MMC PAJERO», двигавшимся по крайней правой полосе.

В момент ДТП в салоне иномарки находились сестры 3 и 7 лет, со слов родителя — были пристегнуты при помощи детских удерживающих устройств. Одна из девочек, сидевшая на заднем пассажирском сидении с правой стороны, в результате столкновения получила компрессионный перелом позвоночника и была госпитализирована в больницу.

Медосвидетельствование не выявило у автомобилистов факта употребления алкогольных напитков. Со слов водителя «УАЗа» когда он хотел объехать большегрузный транспорт по правой полосе движения на него наехал джип.

Уважаемые водители, соблюдайте Правила дорожного движения, будьте предельно внимательны при выполнении маневра, так Вы сбережете жизнь и здоровье не только себе, но и другим участникам дорожного движения, в том числе и детям.

Источник: Группа пропаганды ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское»