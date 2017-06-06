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6 июня 2017, 17:01
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7 июня предстоят временные ограничения электроснабжения

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» уведомляют о временном ограничении электроснабжения 7июня в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику:

г. Якутск:

9:00-13:00 – ул.Клары Цеткин 1-17, Кальвица 1-18/1, Халтурина 10- 29/1, Ногина, Котенко, Асямова, Беринга, Кржижановского, Субурусского, Переулок Ямской,Леваневского(частично), п. Пригородный;

13:00-17:00 –ул. Клары Цеткин 1-17, Кальвица 1-18/1, Халтурина 10-29/1, Племобьединение, Вилюйский тракт 3, 4 км, Сергеляхское шоссе 9 км, п. Марха, Сайсары(частично), Маган (частично).

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

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Источник: Пресс-служба ПАО «Якутскэнерго»
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