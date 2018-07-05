7 июля Якутия простится с Юрием Готовцевым

4 июля 2018 года скончался видный государственный, политический и общественный деятель, депутат Верховного Совета ЯАССР X, XI, XII созывов, народный депутат Государственного Собрания Республики Саха (Якутия) II созыва, народный депутат Республики Саха (Якутия) III созыва, заслуженный работник торговли РСФСР, заслуженный работник народного хозяйства РС (Я), почетный гражданин Оймяконского, Момского и Среднеколымского улусов Юрий Александрович Готовцев.

Для организации похорон Юрия Готовцева распоряжением исполняющего обязанности Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Владимира Солодова создана правительственная комиссия под руководством исполняющего обязанности первого заместителя Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александрв Стручковв.

Гражданская панихида состоится в Государственном театре оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона 7 июля 2018 года в 11:00 часов в фойе 2 этажа.

Биографическая справка. Готовцев Юрий Александрович родился 7 октября 1939 г. в I Борогонском наслеге Оймяконского района.

В 1958 году окончил Якутский кооперативный техникум, в 1966 году – Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.

Юрий Александрович работал в Хангаласском районе в сельской кооперации, в Нижнеколымском – в государственной торговле.

С 1974 г. – заместитель начальника Госснаба Якутской АССР.

С 1978 г. – директор Якутгорпромторга.

С 1981 г. – министр торговли ЯАССР.

С 1989 г. – представитель министра внешнеэкономических связей СССР и РСФСР по Якутии.

С 1992 г. – первый заместитель министра труда и социальной защиты населения РС (Я), заместитель директора Департамента пенсионной службы.

С 1997 г. по 2008 г. – председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Депутат Верховного Совета ЯАССР X, XI, XII созывов, народный депутат Государственного Собрания Республики Саха (Якутия) II созыва, народный депутат Республики Саха (Якутия) III созыва.

Заслуженный работник торговли РСФСР, заслуженный работник народного хозяйства РС (Я), почетный гражданин Оймяконского, Момского и Среднеколымского улусов.