АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
7
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.54
 64.24
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.05.2017, 11:50
Общество
Связисты ЛОРП: В ногу с современными требованиями!
07.05.2017, 11:32
Общество
Эксклюзив
Благотворительный концерт ветеранам подарили продюсер Шадрин и клуб Ротари
07.05.2017, 11:02
Общество
В память подвига 500 пограничников и 150 их собак, якутские собаководы и их питомцы пройдут парадом Победы
07.05.2017, 10:49
Столица
7 и 9 мая в Якутске перекроют улицы
07.05.2017, 10:44
Культура & Образование
Театр танца представил ветеранам праздничный концерт ко Дню Победы
07.05.2017, 10:36
Красота & Здоровье
Ролевые игры с призами прошли в ЯГКБ в Международный день акушерки
07.05.2017, 10:31
Столица
В Губинском округе Якутска чествовали ветеранов Великой Отечественной войны
07.05.2017, 10:28
Столица
Год добра: ночные волки стали участниками акции «Папа может, сын поможет!»
07.05.2017, 10:23
Столица
В Якутске провели бесплатные экскурсии для ветеранов Табаги
07.05.2017, 10:15
Общество
Сегодня день рождения журналистов и предпринимателя
07.05.2017, 10:11
Происшествия
В Якутии за сутки сгорело два дома, баня и стог сена
06.05.2017, 23:07
Столица
В Год добра в Якутске стартовала акция «Добрый журналист»
06.05.2017, 21:56
Политика
Издан Указ Ил Дархана, направленный на совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения
06.05.2017, 21:43
Общество
Якутяне почтили память земляков, погибших на озере Ильмень
06.05.2017, 21:30
Столица
В мемориальном комплексе «Солдат Туймаады» прошел Урок мужества
06.05.2017, 16:37
Культура & Образование
Состоялось первое заседание Общественного Совета при Минобрнауки Якутии
06.05.2017, 15:27
Политика
Егор Борисов встретился с министром финансов России
06.05.2017, 13:35
Культура & Образование
Не пропустите заключительные показы уникального «Шоу дельфинов»!
06.05.2017, 12:48
Происшествия
Река Лена на территории Якутии вскрылась на 5 суток раньше
06.05.2017, 12:42
Общество
Новые имена воинов из Якутии увековечат на Ржевской земле
06.05.2017, 12:27
Происшествия
МЧС: отправляясь на маршрут, регистрируйтесь в Службе спасения Якутии!
06.05.2017, 12:21
Спорт
Программа Республиканских скачек на 9 мая
06.05.2017, 12:12
Культура & Образование
Анонс
Премьера в Саха театре! Спектакль «Таптал долгунугар уйдаран»
06.05.2017, 9:56
Общество
Предприниматели Якутска оказали помощь ветеранам продуктовыми наборами
06.05.2017, 9:50
Экология
Медвежий патруль в Якутии
06.05.2017, 9:02
Происшествия
В Якутии пожарные спасли дом, магазин и гараж
06.05.2017, 8:57
Общество
Сегодня день рождения главы, поэта и организатора ЖКХ
05.05.2017, 23:32
Происшествия
На реке Лена – редкий ледоход
05.05.2017, 23:26
Общество
Сотрудники «Сахатранснефтегаза» прошли обучение по гражданской обороне 
05.05.2017, 23:19
Спорт
Соревнования по футболу среди школьных команд на базе Центра «Сосновый бор»
05.05.2017, 23:07
Культура & Образование
Владимир Егоров выступил на круглом столе по физике
05.05.2017, 23:00
Республика
ЛОРП: Дневник навигации-2017
05.05.2017, 20:32
Красота & Здоровье
Минздрав Якутии поздравляет с Международным днем акушерки
05.05.2017, 18:23
Республика
Единая Россия приглашает сделать шаг к своему здоровью
05.05.2017, 18:17
Культура & Образование
Андрей Борисов о Золотых масках и своих мечтах
05.05.2017, 18:07
Общество
Столкнулись с бытовыми проблемами? Мы научим вас, как правильно их решить!
05.05.2017, 18:04
Красота & Здоровье
Для детей педиатр, для пожилых — гериатр!
05.05.2017, 17:56
Общество
Есть такая профессия – Родину защищать!
05.05.2017, 17:55
Политика
Резонанс
Раздрай в якутской оппозиции: Не все за усиление санкций против России
05.05.2017, 17:46
Культура & Образование
Встреча ветеранов профобразования с руководством Минобрнауки
05.05.2017, 17:18
Республика
МЧС России: неустойчивая погода влияет на оперативную обстановку
05.05.2017, 17:09
Спорт
9 мая в Якутске стартует сезон скачек
05.05.2017, 16:47
Путешествия
«Tour lux»: Горящий тур в Доминикана
05.05.2017, 16:40
Общество
О сроках доставки пенсий в праздничные и выходные дни в мае месяце 2017г.
05.05.2017, 16:38
Республика
МинЖКХ ответило Олекминскогму депутату по вопросу финансирования субсидии
05.05.2017, 16:23
Красота & Здоровье
Депутат и врач поздравляет с Международным днем акушерки
05.05.2017, 16:21
Финансы
Республиканские 10% акций «АЛРОСА-Нюрба» будут приватизированы до конца года
05.05.2017, 16:14
Происшествия
В центре Якутска произошло столкновение авто и мототранспорта
05.05.2017, 15:49
Республика
«Стерх-Сахамедстрах»: с Днем Великой Победы!
05.05.2017, 15:45
Культура & Образование
Обсуждено внедрение Регионального стандарта в Якутии
05.05.2017, 15:31
Культура & Образование
Позитив
Триумф якутских пенсионеров на международной танцплощадке
05.05.2017, 15:19
Происшествия
Виноваты взрослые: в ДТП пострадали 2 ребенка
05.05.2017, 15:12
Республика
Энергетики поздравляют якутян с Днем Победы!
05.05.2017, 15:06
Культура & Образование
Якутскому ТЮЗУ — 25 лет!
05.05.2017, 14:52
Красота & Здоровье
ЯРОД: новая ветвь методической помощи ЦРБ
05.05.2017, 14:35
Культура & Образование
Феодосия Габышева: такие учителя, как Михаил Алексеев, приходят в мир с особой миссией
05.05.2017, 12:52
Экология
В Якутии идет подготовка к завозу овцебыков
05.05.2017, 12:37
Происшествия
Недалеко от Чурапчи произошло смертельное ДТП
05.05.2017, 12:29
Финансы
Как ЭЦП сократит расходы при государственной регистрации юрлица и ИП
05.05.2017, 12:26
Финансы
S7 и Алмазэргиэнбанк выпустили кобрендинговую карту
05.05.2017, 12:00
Экономика
Идеи на миллионы! Как в Якутии запускают производство на венчурных инвестициях?
05.05.2017, 11:49
Экономика
Избран гендиректор «Железных дорог Якутии»
05.05.2017, 11:28
Общество
«Сахатранснефтегаз» объявляет конкурс на лучший проект стелы «В честь 50-летия газификации Якутии»
05.05.2017, 11:00
Происшествия
МЧС напоминает: ледовые переправы в республике закрыты! Не рискуйте жизнью!  
05.05.2017, 10:58
Экономика
Бланки свидетельств отменены
05.05.2017, 10:29
Происшествия
На реке Лена ледоход продвинулся на 121 км
05.05.2017, 10:17
Экономика
О режиме работы касс Энергосбыта в майские праздники
05.05.2017, 10:13
Столица
9 мая возле часовни на ул. Хабарова будет организована полевая кухня
05.05.2017, 9:51
Культура & Образование
Афиша
Сэрии суруктара: Саха театр приглашает на премьеру Марины Варбут
05.05.2017, 9:47
Происшествия
Пассажиры потребовали у таксиста переоформить на них машину
05.05.2017, 9:33
Политика
Егор Борисов принял участие в заседании Госсовета России
05.05.2017, 9:28
Происшествия
В Ленском районе бригадир, переусердствовавший при вырубке леса, возместил ущерб на 1,9 млн. руб.
Архив новостей
Столица
7 мая 2017, 10:49
103

7 и 9 мая в Якутске перекроют улицы

Уважаемые жители и гости столицы!

В связи с торжественными мероприятиями, посвященными 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 7 и 9 мая будет организовано перекрытие улиц.
7 мая 2016 года

с 11:30 до 13:00
— участок улицы Аржакова от улицы Кирова до улицы Чернышевского;
— участок улицы Чернышевского от Кулаковского до улицы Ярославского;
— участок улицы Хабарова улицы Ярославского до улицы Богатырева,
с 19:00 до 23:00
— участок улицы Хабарова от улицы Чиряева до улицы Богатырева;
— участок улицы 202 микрорайон от улицы Хабарова до 9 корпуса 202 микрорайона.

9 мая 2016 года

с 09:00 до 00:00
— участок улицы Хабарова от улицы Чиряева до Богатырева;
— участок улицы Богдана Чижика от улицы Богатырева до улицы Федора Попова;
— участок улицы Бестужева Марлинского от улицы Богдана Чижика до улицы Федора Попова;
— участок улицы Богатырева от улицы Губина до улицы Хабарова;
— участок улицы 202 микрорайон от улицы Хабарова до 9 корпуса 202 микрорайона.
с 12:30 до 15:00
— участок улицы Дзержинского от улицы Лермонтова до проспекта Ленина;
— участок проспекта Ленина от улицы Дзержинского до улицы Кулаковского;
— участок улицы Кулаковского от проспекта Ленина до улицы Дежнева;
с 09:00 до 13:00
— участок проспекта Ленина от улицы Кирова до улицы Хабарова;
— участок улицы Хабарова от проспекта Ленина до Чиряева.

comments powered by HyperComments
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
04.05.2017, 0:52
Путешествия
Эксклюзив
Алиш Мамедов рассказал о нашумевшем ужине в Баку
02.05.2017, 10:54
Желток
Эксклюзив
Народ обсуждает… голые ноги и дурные манеры Ил Дархана!
04.05.2017, 15:46
Колонка
Эксклюзив
Егор Борисов объяснил, почему нельзя запрещать охоту
02.05.2017, 20:21
ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ
Эксклюзив
Егор Борисов указал «Путь к бессмертию саха»
02.05.2017, 18:12
Политика
 Александр Жирков поедет работать в ООН
04.05.2017, 23:10
Желток
Фотофакт
В кулуарах Госсовета: теплая встреча глав Якутии и Чечни
03.05.2017, 16:23
Общество
Избран председатель Квалификационной коллегии судей Якутии
04.05.2017, 16:29
Политика
Экстра
Организаторы экологического митинга в Якутске просят ООН усилить давление на Россию
05.05.2017, 12:37
Происшествия
Недалеко от Чурапчи произошло смертельное ДТП
04.05.2017, 18:18
Общество
Резонанс
Пользователи соцсети возмущены закупками авиакомпании «Якутия»
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Культура & Образование
07.05.2017

Театр танца представил ветеранам праздничный концерт ко Дню Победы

Красота & Здоровье
07.05.2017

Ролевые игры с призами прошли в ЯГКБ в Международный день акушерки

Общество
06.05.2017

Якутяне почтили память земляков, погибших на озере Ильмень

Столица
06.05.2017

В мемориальном комплексе «Солдат Туймаады» прошел Урок мужества

Культура & Образование
06.05.2017

Не пропустите заключительные показы уникального «Шоу дельфинов»!

Спорт
06.05.2017

Программа Республиканских скачек на 9 мая

Анонс
Культура & Образование
06.05.2017

Премьера в Саха театре! Спектакль «Таптал долгунугар уйдаран»

Общество
05.05.2017

Столкнулись с бытовыми проблемами? Мы научим вас, как правильно их решить!