7 и 9 мая в Якутске перекроют улицы

Уважаемые жители и гости столицы!



В связи с торжественными мероприятиями, посвященными 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 7 и 9 мая будет организовано перекрытие улиц.

7 мая 2016 года

с 11:30 до 13:00

— участок улицы Аржакова от улицы Кирова до улицы Чернышевского;

— участок улицы Чернышевского от Кулаковского до улицы Ярославского;

— участок улицы Хабарова улицы Ярославского до улицы Богатырева,

с 19:00 до 23:00

— участок улицы Хабарова от улицы Чиряева до улицы Богатырева;

— участок улицы 202 микрорайон от улицы Хабарова до 9 корпуса 202 микрорайона.



9 мая 2016 года

с 09:00 до 00:00

— участок улицы Хабарова от улицы Чиряева до Богатырева;

— участок улицы Богдана Чижика от улицы Богатырева до улицы Федора Попова;

— участок улицы Бестужева Марлинского от улицы Богдана Чижика до улицы Федора Попова;

— участок улицы Богатырева от улицы Губина до улицы Хабарова;

— участок улицы 202 микрорайон от улицы Хабарова до 9 корпуса 202 микрорайона.

с 12:30 до 15:00

— участок улицы Дзержинского от улицы Лермонтова до проспекта Ленина;

— участок проспекта Ленина от улицы Дзержинского до улицы Кулаковского;

— участок улицы Кулаковского от проспекта Ленина до улицы Дежнева;

с 09:00 до 13:00

— участок проспекта Ленина от улицы Кирова до улицы Хабарова;

— участок улицы Хабарова от проспекта Ленина до Чиряева.