7 и 9 мая в Якутске перекроют улицы

Уважаемые жители и гости столицы!
В связи с торжественными мероприятиями, посвященными 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 7 и 9 мая будет организовано перекрытие улиц.
7 мая 2016 года
с 11:30 до 13:00
— участок улицы Аржакова от улицы Кирова до улицы Чернышевского;
— участок улицы Чернышевского от Кулаковского до улицы Ярославского;
— участок улицы Хабарова улицы Ярославского до улицы Богатырева,
с 19:00 до 23:00
— участок улицы Хабарова от улицы Чиряева до улицы Богатырева;
— участок улицы 202 микрорайон от улицы Хабарова до 9 корпуса 202 микрорайона.
9 мая 2016 года
с 09:00 до 00:00
— участок улицы Хабарова от улицы Чиряева до Богатырева;
— участок улицы Богдана Чижика от улицы Богатырева до улицы Федора Попова;
— участок улицы Бестужева Марлинского от улицы Богдана Чижика до улицы Федора Попова;
— участок улицы Богатырева от улицы Губина до улицы Хабарова;
— участок улицы 202 микрорайон от улицы Хабарова до 9 корпуса 202 микрорайона.
с 12:30 до 15:00
— участок улицы Дзержинского от улицы Лермонтова до проспекта Ленина;
— участок проспекта Ленина от улицы Дзержинского до улицы Кулаковского;
— участок улицы Кулаковского от проспекта Ленина до улицы Дежнева;
с 09:00 до 13:00
— участок проспекта Ленина от улицы Кирова до улицы Хабарова;
— участок улицы Хабарова от проспекта Ленина до Чиряева.