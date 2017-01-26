7 февраля состоится диктант на знание якутского языка

Проверить свои знания якутского языка можно будет, написав диктант в Северо-Восточном федеральном университете, 7 февраля. Об этом сообщают в Институте языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ.

Заведующий кафедрой якутского языка СВФУ Дария ЧИРКОЕВА говорит, что участники больше всего затруднялись в правильном написании якутских слов, которые не так распространены в разговорной речи современного человека. Кроме того, многие ошибки допускались в части пунктуации.

«В прошлом году студентам был задан текст – художественная зарисовка из 225 слов на тему «Утро». Оказалось, они больше всего затрудняются в орфографии и пунктуации. В якутском языке много слов и вставок, обособляющихся запятыми, но в силу привычки студенты их не употребили. Возможно, сказывается влияние интернета на речь и письмо, когда важнее передать смысл сказанного, а не подать его правильно», – рассказывает заведующий кафедрой.

В этом году организаторы решили облегчить задание – текст будет без использования архаизмов и диалектов. Диктант состоится 7 февраля в 16:00 в здании Главного учебного корпуса. Приглашаются все желающие: школьники, студенты, служащие и пенсионеры.

Напомним, что в прошлом году диктант написали 205 человек. Оценку «хорошо» смогли получить всего 40 участников. Лучшие результаты показали Марианна АРГУНОВА из Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ и Инга АРХИПОВА из Педагогического института – они написали диктант на «отлично».