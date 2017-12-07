7 декабря работает выездная касса Энергосбыта  на Каландаришвили, 7 

7 декабря с учетом пожеланий жителей в здании Якутского городского отдела судебных приставов УФССП по Республике Саха (Якутия), расположенном по адресу: ул. Каландаришвили, 7, будет работать пункт приема платежей Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго». Касса будет принимать платежи с 13.00 до 18.00.

Здесь представлен весь комплекс услуг, оказываемых в пунктах приема платежей Энергосбыта. Можно будет оплатить электроэнергию, внести взносы в фонд капитального ремонта и т.д.

Также потребители могут произвести оплату и в других кассах Энергосбыта, в том числе в пунктах приема платежей г. Якутска, расположенных по следующим адресам:

— ул. Курашова, 8 (ТЦ «Кэскил») – понедельник-пятница: 10.00-19.00; суббота: 10.00-18.00; воскресенье: 10.00-16.00; без перерыва;

— ул. П. Алексеева, 6 (ТЦ «Олонхо») – понедельник-пятница: с 10.00 до 19.00, без перерыва; суббота: с 10.00 до 18.00, без перерыва на обед; воскресенье – выходной;

— ул. Октябрьская, 25 («1000 мелочей») – понедельник-пятница: с 10.00 до 18.00, без перерыва; суббота – с 10.00 до 17.30, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00; воскресенье – выходной;

— ул. Ф. Попова, 21 (Центр обслуживания потребителей «Якутскэнерго») – понедельник-пятница: с 08.00 до 20.00; суббота: с 09.00 до 18.00; воскресенье: с 10.00 до 17.00; без перерыва;

– ул. Кеши Алексеева, 7 (ТЦ «Елочка») – вторник-пятница: с 10.00 до 18.00, перерыв с 14.00 до 15.00; суббота: с 10.00 до 16.00, перерыв: с 13.00 до 14.00; выходные: воскресенье, понедельник;

– ул. Можайского, 27А (здание рынка «Белое озеро») – понедельник-пятница: с 10.00 до 19.00; суббота, воскресенье: с 10.00 до 16.00; без перерыва;

– ул. Рыдзинского 24 рынок «Манньыттаах» – понедельник-пятница: с 09.00 до 19.00; суббота: с 09.00 до 18.00, воскресенье: с 10.00 до 17.00; без перерыва.

Оплату энергоресурсов можно осуществлять также через сервер «Личный кабинет» на сайте «Якутскэнерго» (http://yakutskenergo.ru). Он дает возможность самостоятельно вносить показания прибора учета, получать и распечатывать счета-квитанции, производить оплату, контролировать взаиморасчеты, обращаться к специалистам по интересующим вопросам. По вопросам регистрации и работы сервиса «Личный кабинет» необходимо обращаться в контакт-центр Энергосбыта по тел.: 8 (800) 100-22-05, 8 (4112) 498-498.

Также прием платежей за услуги «Якутскэнерго» без комиссии производится в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и др.).