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7 декабря предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 7 декабря в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Аржакова 3, 5, 6, 8, Кирова 2, 4/1, 8, Аммосова 2/1, Сергеляхское шоссе 5 км, Сергеляхское шоссе 11 км (частично), мкр-н Малая Марха (частично);

09:00-17:00 – Автодорожная 28/15-38/30, Автомобилистов 5-9/1, Транспортная 30, Большая Полянка 2, 21/1, Бутакова 25, СОТ «Островок», Луговая 4-26, Северная 1а, 1/1, 14, Сергеляхское шоссе 9 км;

09:30-12:30 – Сергеляхское поле, Афганская;

09:30-17:00 – Сергеляхское шоссе 9 км 2/1;

10:00-14:00 – п. Маган (частично);

10:30-11:30 – Автодорожная 38/10;

13:30-17:00 – Ойунского 11, Петровского 12, 10/1, 32, Очиченко (частично), Маганский тракт 2 км, Малая Марха (частично).

Верхневилюйский улус:

10:00-18:00 – с. Оргет, с. Быракан, уч. Куду.

Мегино-Кангаласский улус:

11:00-16:00 – с. Дойду.

Намский улус:

11:00-16:00 – 2-ой Хомустах.

Сунтарский улус:

14:30-15.00 – с. Тюбяй-Жархан

14:30-16.30 – с. Сунтар (Сунтарская районная центральная больница).

Усть-Алданский улус:

10:00-16:00 – с. Сасылыкан;

11:00-16:00 – с. Соттинцы, с. Хоногор, с. Ары-Тит.

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

Для быстрого и удобного ежедневного получения информации об ограничениях электроснабжения приглашаем вас подписаться на канал «Якутскэнерго» в мессенджере Telegram.

Ссылка для пользователей персональных компьютеров: https://web.telegram.org/#/im?p=@Yakutskenergo.

Для мобильных устройств: https://t.me/Yakutskenergo.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

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Источник: Пресс-служба ПАО «Якутскэнерго».
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