7 августа предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении 7 августа в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Сергеляхское шоссе 11 км (частично), ДСК Восход, Партизана Егорова переулок 2-22, Феликса Кона 8-14 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Жорницкого 30,34,38, Винокурова – пасынковка опоры;

09:00-12:00 – Пушкина 28, Лермонтова 45, Полины Осипенко 8-18, Базовый переулок (частично) – допуск бригады СМО для работ в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства;

13:30-17:00 – 40 лет Победы, СОТ Сырдах – работы по технологическому присоединению потребителей;

Горный район:

10:00-17:00 – п. Кептин, п. Орто-Сурт, п. Илбенге – текущий ремонт ПС 35/10 кВ «Орто-Сурт».

Ленский район:

09:30-17:00 – п. Пеледуй (Октябрьская, Советская) – техобслуживание КТП-33;

09:00-17:30 – г. Ленск (Ленских событий 1-33, Ломоносова 1, 2, 4, 5, Грибоедова 1, 2, Комсомольская 30, 46А) – бурение и установка ж/б приставок опор КТП «Болотная» ф. «Ленских событий»;

09:30-17:30 – г. Ленск (Пролетарская 53-73, Толстого 9-14, Тургенева 2-20, Пушкина 11-44) – монтаж СИП, перевод абонентов на новую линию, демонтаж старой линии;

11:00-18:00 – с. Северная Нюя, с. Чамча, с. Орто-Нахара, объекты «Стройтрансгаз» — текущий ремонт трансформатора 1Т и присоединений на ПС «Северная Нюя».

Мегино-Кангаласский район:

08:00-20:00 – с. Хатылыма – капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Л-10 «Ломтука».

Намский район:

09:00-14:00 – с. Арбын, с. Фрунзе, с. Кебекен – капитальный ремонт ВЛ 35кВ Л-64.

Нюрбинский район:

10:00-12:00 – г. Нюрба (мкр-н Западный, частично Убоян), с. Нюрбачан, с. Сюльцы – замена оборудования на ПС «Убоян».

Таттинский район:

14:00-17:00 – с. Чимнаи – капитальный ремонт ВЛ 10 кВ «Чимнаи».

Усть-Алданский район:

09:00-12:00 – с. Бярийе – средний ремонт В-10-Берия ПС 35кВ «Берия».

Хангаласский район:

10:00-18:00 – п. Мохсоголлох – реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Мхсоголлох».

В графике возможны изменения.