7, 8 и 9 августа в Якутске отключат воду

АО “Водоканал” извещает о плановых отключениях на ближайшее время в связи с подготовкой к зимнему отопительному сезону 2018-2019 гг.

7 августа с 22-00 до 06-00 8 августа будет прекращена подача воды по адресам: квартал 75, жилой дом по ул. Каландаришвили 43, кварталы 101, 103, 76, 78, жилой дом по ул. Чайковского, 2, Вилюйский тр. 3км., теплопункты “Советская”, “Кочнева”, Борисовка-3.

8 августа с 22-00 до 06-00 9 августа будет прекращена подача воды по адресам: кварталы 75, 84, 85, 86, 92, жилые дома по ул. Каландаришвили, 43, институт Мерзлотоведения, котельные “Лермонтова, 200”, “Якутуголь”.

9 августа с 20-00 до 06-00 10 августа будет прекращена подача воды по адресам: кварталы 70, 74, 23, 114, 143, 48 (частично), 56, 58, 59, Самородок, Бизнес – центр (1 питание), жилые дома по ул. Петровского, 38, Лермонтова 102, гостиница «Полярная звезда».