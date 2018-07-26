7 – 3 = 4: Часть претендентов на пост главы Якутии не дошли до ЦИКа

Завершился прием документов для регистрации кандидатов на пост главы Якутии

25 июля ЦИК Якутии завершил прием документов для регистрации кандидатов на пост главы Республики Саха (Якутия). Второй пакет документов длят регистрации подали четыре кандидата, сообщает ЯСИА.

«Всего документы для регистрации в качестве кандидатов на пост главы республики поступили от четырех человек. С завтрашнего дня мы приступим к их проверке», — прокомментировал ЯСИА заместитель председателя ЦИК Якутии Александр ВЛАСОВ.

Незадолго до окончания приема документов лидер регионального отделения «Родины» Алексей ЛАПТЕВ объявил о том, что он отказывается от участия в выборах. Еще два выдвинутых кандидата — депутат Нерюнгринского районного совета Александр СИЛИН и кандидат от регионального отделения «Гражданской платформы» Эрнст БЕРЕЗКИН — не представили второй пакет документов.

Таким образом, на сегодня на пост главы республики претендуют четверо: врио главы Якутии, представитель партии «Единая Россия» Айсен НИКОЛАЕВ, зампред Государственного Собрания Якутии, представитель КПРФ Виктор ГУБАРЕВ, инженер по диагностике авиационной техники АК «АЛРОСА», депутат Мирнинского районного Совета депутатов, представитель партии «Справедливая Россия» Владимир БОГДАНОВ и индивидуальный предприниматель, народный депутат, представитель партии ЛДПР Гаврил ПАРАХИН.

Досрочные выборы главы республики состоятся 9 сентября. Также в единый день голосования якутянам предстоит выбрать народных депутатов Республики Саха (Якутия) шестого созыва, глав 15 муниципальных районов и города Якутска, новый состав Якутской городской думы, депутатов представительных органов 22 районов и 7 поселений.