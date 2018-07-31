62-летняя пенсионерка пошла на кражу, чтобы купить продукты

В дежурную часть полиции Вилюйского района по факту кражи денег обратилась жительница одного из сел. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана 62-летняя уроженка Иркутской области.

Установлено, что к 70-летней пенсионерке пришла в гости ее подруга. Во время чаепития хозяйка вышла из дома. Воспользовавшись ее отсутствием, злоумышленница начала обыскивать дом. Открыв морозильник, она обнаружила 15 000 рублей и похитила их. С ее слов краденые денежные средства она потратила на продукты питания.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.