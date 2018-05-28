61-летний мужчина подозревается в краже со взломом

В дежурную часть полиции г. Якутск обратилась 66-летняя жительница микрорайона Марха. В своем заявлении она указала, что неизвестный проник в её дом и похитил планшет. В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый за кражу 61-летний знакомый потерпевшей.

Установлено, что подозреваемый знал, когда хозяева будут отсутствовать. Дождавшись этого, он разбил окно и проник в дом, откуда похитил планшет «Asus» и скрылся. Похищенный гаджет он сбыл за 2000 рублей.

По данному факту проводится проверка.