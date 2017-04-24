602 молодых специалиста СВФУ поедут работать в села

28 апреля в Северо-Восточном федеральном университете пройдет II Форум «Выпускник 2017: за новое село!», где будут рассмотрены проекты выпускников, намеревающих после окончания вуза реализовать профессиональную деятельность в районах республики, сообщают в Центре карьеры СВФУ.

В 2016 году федеральный университет разработал комплексный проект по привлечению и закреплению молодых специалистов в сельской местности. В целях реализации программы со стороны муниципалитета, органов государственной власти Якутии и работодателей создаются все необходимые условия работы и проживания для выпускников.

В текущем году с января по март в вузе прошли встречи выпускников вузов и ссузов с представителями всех муниципальных районов республики и отраслевых министерств по вопросам предстоящего трудоустройства. Итогом встреч станет Форум «Выпускник-2017: За новое село!», который станет итогом проделанной работы», – рассказал начальник Центра карьеры СВФУ Александр Индеев.

По информации центра карьеры, благодаря этим мероприятиям прошлого года свою трудовую карьеру в улусах начали более 600 выпускников, что составляет 41,57% от общего числа трудоустроенных. «Выпускники едут в улусы с уверенностью, что их там ждут, что они востребованы как специалисты. Во время встреч студенты знакомятся друг с другом и создают команды, знакомятся с работодателями. В последующем они поддерживают друг друга на новых местах, помогают адаптироваться», – подчеркивает он.

Этим летом университет имени Максима Аммосова оканчивают 3 351 человек, из них уже трудоустроены 1 540. «Из общего числа трудоустроенных 602 человека едут работать в сельскую местность. 1 341 выпускник продолжит обучение в магистратуре и аспирантуре, остальные распределятся по видам занятости: призыв в Вооруженные силы России, отпуск по уходу за ребенком», – пояснил Александр Индеев.