60 тысяч бутылок контрафактного алкоголя под видом кондитерских изделий

Сотрудники транспортной полиции Якутии изъяли из незаконного оборота порядка 60 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции

Сотрудниками транспортной полиции Якутии изъято из незаконного оборота порядка 60 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции ввезенной на территорию республики под видом кондитерских изделий.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками Нерюнгринского линейного отдела полиции Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте пресечен факт ввоза в Республику Саха (Якутия) трех 20-тонных контейнеров, в каждом из которых находилось по тысяче коробок контрафактной алкогольной продукции.

Стражи правопорядка установили, что вышеуказанная алкогольная продукция была ввезена на территорию республики из Москвы. Груз перевозился по товарно-накладным документам с заведомо недостоверной информацией о перевозке кондитерских изделий. Всего в ходе мероприятия изъято порядка 60 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции с федеральными акцизными марками с признаками подделки.

Вся алкогольная продукция изъята, помещена на ответственное хранение и направлена для химического исследования этилового спирта и установление степени опасности его употребления.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 ст. 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет

Сотрудники транспортной полиции устанавливают лиц, причастных к организации поставок контрафактной алкогольной продукции на территорию Республики Саха (Якутия).