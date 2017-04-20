60 работодателей приняли участие в Ярмарке вакансий

«Занятость без границ!», «Местные кадры — в промышленность!» — под такими девизами 19 апреля в торговых рядах «Кружало» прошла ярмарка вакансий.

Традиционно организаторами ярмарки выступили Центр занятости населения г. Якутска, Молодежная биржа труда «Импульс» при поддержке ОА городского округа «город Якутск» и СВФУ имени М.К. Аммосова.

В День службы занятости весеннюю ярмарку посетили около 3000 человек, приняли участие 60 организаций-работодателей, которые предоставили более 1600 рабочих мест. Для расширения возможности трудоустройства граждан 12 образовательных организаций представили свои услуги по профобучению и дополнительному профессиональному образованию по профессиям, востребованным сегодня на рынке труда. Желающие освоить новую профессию могли ознакомиться с самыми различными образовательными программами: от рабочих промышленных специальностей до бухгалтерского дела.

«Ярмарка вакансий – эффективное мероприятие для трудоустройства граждан, которое мы стараемся проводить как можно чаще, – говорит руководитель Центра занятости населения Якутска, Мария Слепцова. – На сегодняшний день вакансии города Якутска насчитывают более 3 тысяч свободных рабочих мест, в то время как на учете сегодня состоит около 1200 безработных. Это говорит о том, что сегодня существует определенная нехватка кадров на рынке труда. Ярмарка вакансий – это то мероприятие, которое представляет полный банк вакансий и для служащих, и для выпускников учебных заведений, и для тех категорий граждан, которые не имеют сегодня образования. На сегодня наиболее востребованы рабочие профессии, а также инженеры, специалисты в сфере промышленности».

Отличие данного мероприятия – это участие крупных организаций для привлечения местных кадров в промышленность. АК «АЛРОСА» (ПАО), АО ХК «Якутуголь», ООО «Эльгауголь», АО «Южно-Верхоянская горнодобывающая компания», ООО «Таас-Юрэх нефтегаздобыча» представили более 200 рабочих мест в разных промышленных районах республики.

Те предприятия, представители которых не смогли лично принять участие в мероприятии, смогли побеседовать с кандидатами в ходе организованного онлайн-собеседования. Таким образом, начальники участков ОАО «Золото Селигдара», ООО «УК «Колмар» имели возможность провести обстоятельное собеседование с каждой кандидатурой.

Существенный плюс данного мероприятия – это присутствие представителей самых разных организаций, работающих в различных сферах. «Мы сегодня предлагаем очень много вакансий, но по большей части это вакансии на продавцов, контролеров и товароведов, – говорит руководитель ООО «Оптрозторг» Валерий Алексеев. – Мы принимаем участие в ярмарке вакансий постоянно и всегда находим нужных работников. Призываем организации участвовать в подобных мероприятиях, так как здесь можно найти действительно хорошие кадры».

Сами соискатели пришли на ярмарку с большими надеждами и энтузиазмом. «Я из города Якутска, – говорит Станислав Тимофеев. – Специальность у меня – техник-организатор перевозок, но работал и водителем, и продавцом-консультантом. На ярмарке очень большой выбор специальностей, которые мне подходят, очень достойное мероприятие. Хотелось бы присмотреть здесь какую-нибудь вакансию, меня заинтересовала вакансия водителя-полицейского МУ МВД России «Якутское». Еще рассматриваю вариант работы в «Государственной противопожарной службе», там тоже хорошая зарплата».

Очень положительно соискатели отнеслись и к предоставленной ярмаркой возможности переобучения. Для многих это реальный шанс сменить профиль деятельности и найти ту работу, которая действительно нравится. «Я хотела бы поменять профиль деятельности, поскольку работаю в общепите уже шесть лет, говорит горожанка Александра Петрова. – Услышала о ярмарке и пришла посмотреть, подобрать для себя что-то связанное с торговлей. Обучаться я готова, ведь дополнительные навыки всегда пригодятся».

Таким образом, посетители ярмарки смогли не только узнать об открытых вакансиях, но и лично пообщаться с работодателями, пройти несколько предварительных собеседований в одном месте, тем самым сэкономив время. На сегодняшний день ярмарка вакансий, организованная Центром занятости, является одной из наиболее эффективных форм трудоустройства, где наглядно демонстрируются спрос и предложение на рынке труда.