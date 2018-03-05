6 марта предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 6 марта в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:
г. Якутск:
09:00-12:00 – Автодорожная 28/1-28/22, Сергеляхское поле (частично);
09:00-17:00 – Заводская 2-18, 1-я База 41/3, СОТ Островок, Островная 4/1-11, Ытык- Кюель, СОТ Птицевод-Хоро (частично);
09:30-14:00 – мкр-н Малая Марха (частично), Жатайский тракт 1 км, пгт Жатай (частично);
09:30-15:30 – Маганский тракт 6-9 км (частично);
10:00-10:30 – Маганский тракт 2 км, Экспериментальная (частично);
11:00-11:30 – Намцырский тракт 1-9 км, мкр-н Кирзавод;
11:30-12:00 – Мелиораторов 1/3-3;
12:00-12:30 – мкр-н Большая Марха (частично), Заводская (частично);
13:30-15:00 – Ленина проспект 14, 16, 18, Курашова 19, Короленко 4/1;
13:30-17:00 – Сергеляхское шоссе 10 км (частично), Маганский тракт 2 км (частично).
Мирнинский район:
08:00-18:00 – г. Удачный (мкр-н Новый город, дома №23).
Усть-Алданский улус:
13:00-15:00 – с. Ус-Кюель, с. Балаганнах.
В графике возможны изменения.