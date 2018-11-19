6-летний ребенок открыл дверь грабителю

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение от жительницы микрорайона ДСК о том, что из ее квартиры похищен ноутбук.

Прибывшим на место происшествия полицейским, потерпевшая пояснила, что на непродолжительное время заглянула к соседке, в это время в квартире оставался ее 6-летний ребенок. Когда мать вернулась домой, ребенок сообщил, что в дом заходил неизвестный мужчина и вынес их ноутбук.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался сосед потерпевшей – 37-летний уроженец Абыйского района.

Похищенный ноутбук обнаружен в квартире подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Грабеж».