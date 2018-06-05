6 июня предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 6 июня в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Даркылахская (частично), Даркылахская 2-я (частично), Пристанская 53-110, Малая Марха (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Халтурина 37-63, Строителей 23, 37, Рыдзинского, Клары Цеткин, Суворова 2-31, 8 Марта 10-52, Комунаров 17-40, Маганский переулок, Жорницкого 11-56 – подключение Л-4 квартал ПС «Хатынг-Юрях»;

09:00-17:00 – Челюскина 12-47, Речников 36 б,50 лет Советской Армии 60/2, 108, Хатынг-Юряхское шоссе 7 км (частично), п. Маган (частично) – отключение потребителей-должников по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:00-17:00 – Автодорожная 41-57/4, Воинская 1-11, Покровский тракт 7-9 км (частично) – профилактическое восстановление Л-СТМ ПС «Южная»;

13:00-17:00 – Маганский тракт 2 км (частично), Малая Марха (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 – Клары Цеткин 14-43, Ушакова 12-24, Пирогова 5-10, Ленская 6-14 –ремонт выключателя нагрузки Л-СЭС РП 19;

14:00-17:00 – 8 Марта 4, 6, Рыдзинского 6-11, Дальняя 15-53, Пекарского 11-47, Клары Цеткин 2/1 – ревизия выключателя нагрузки Л-5 квартал ПС «Хатынг-Юрях».

Верхневилюйский район:

22:00 (5 июня) -06:00 (6 июня) – с. Далыр, с. Кырыкый, с. Сайылык, уч. Кюлят, с. Харбала, с. Ботулу, с. Багадя, ус. Кетердех – ремонтные работы на ВЛ 35 кВ «Далыр-Онхой-Тербяс».

Вилюйский район:

10:00-18.00 – г. Вилюйск (Гагарина) – ремонтные работы на ВЛ 0,4 кВ ф. «Гагарина».

Ленский район:

11:00-17.30 – п. Витим (ул. Механизаторов, Дом культуры) – ремонтные работы на ВЛ 0,4 кв КТП Водников ф. «Механизаторов».

Нюрбинский район:

09:00-20.00 – летник Эьэ – ремонтные работы на ВЛ 10 кв «Енгольжа-3» отп. «Эбэ».

В графике возможны изменения.