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6 декабря предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 6 декабря в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Очиченко 45, Луговая 4-26, мкр-н Малая Марха (частично);

09:00-15:00 – Очиченко 1/1, 1/3;

09:00-17:00 – Воинская 1-11, Маяковского 78-89, Широких-Полянского, мкр-н Марха (частично), Маганский тракт 2 км;

13:30-17:00 – мкр-н «Белое Озеро» частично, Пилотов 3-18, Березовая 5/1-12, мкр-н Малая Марха (Сунтарская), Маганский тракт 2 км (частично);

14:00-17:00 – Дзержинского 20, 23, 25, 33/1, 29, 31, 33, 27/1, Халтурина 2, 6, 6/1, 6/2, Лермонтова 20, 22, 22/1, 24/1, Мерзлотная 5-35.

Мегино-Кангаласский улус:

11:00-16:00 – с. Дойду.

Мирнинский район:

10:00-12:00 – г. Мирный (Советская 13, 15/1,15/2, 13/1).

Намский улус:

11:00-16:00 – 2-ой Хомустах.

Усть-Алданский улус:

10:00-16:00 – с. Сасылыкан;

11:00-16:00 – с. Соттинцы, с. Хоногор, с. Ары-Тит.

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

Для быстрого и удобного ежедневного получения информации об ограничениях электроснабжения приглашаем вас подписаться на канал «Якутскэнерго» в мессенджере Telegram.

Ссылка для пользователей персональных компьютеров: https://web.telegram.org/#/im?p=@Yakutskenergo.

Для мобильных устройств: https://t.me/Yakutskenergo.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

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Источник: Пресс-служба ПАО «Якутскэнерго».
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