6 августа предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении 6 августа в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Ивана Арбиты, СОТ Яна, СОТ Хатын (частично), ДСК Строитель, СОТ Лена (частично), СОТ Птицевод – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – 2-я Набережная 8-34, 3-я Набережная 49, 51/1, Набережная 11-22, Можайского 43-53 – ремонт силового трансформатора ТМ-400 кВА КТП «Набережная»;

09:00-16:00 – СОТ Заря, СОТ Быйанг, ДСК Победа, ДСПК Горизонт, Билибина 12-25 – установка и снятие ПЗ для демонтажа ВЛ-110 кВ Л-103 и Л-104;

13:30-17:00 – ДСК Бестях (частично), Ойунского 14-22, Интернациональная 17-46, мкр-н Марха (Советская 5-11, Майская 8-14, Ярославского 3-21) – работы по технологическому присоединению потребителей.

Горный район:

10:00-16:00 – с. Бердигестях (Старая туббольница, Алынах, Бойня, Сергелях, Эбэ, Больница, Полиция, Квартал №38, База РЭС) – бурение ям, установка пасынков, выправка опор ВЛ 6 кВ Л-Ферма.

Ленский район:

09:30-17:00 – п. Пеледуй (Пристанская, Лесная, Водников) – техобслуживание КТП-11;

10:00-13:00 – п. Батамай – вывод в ремонт яч. №1 Л-309 «Южная Нюя – Батамай» для плановой проверки УРЗа.

Мегино-Кангаласский район:

08:00-20:00 – с. Хатылыма – капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Л-10 «Ломтука».

Мирнинский район:

09:00-17:30 – п. Айхал (Иванова 6, 8, 10, 12, 14, Красных зорь 1, 2, Дорожников 3, 5, 7, 9, 11, 13, 50 лет ЯАССР 3, 5, ББТ) – перетяжка проводов, установка распорок, укрепление опор ТП-91, ф. «ул. Иванова», ф. «ул. Дорожников».

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.