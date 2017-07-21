57 человек стали жертвами «земельных» мошенников

В г.Якутске осуждены члены преступной группы за мошенничество с земельными участками, сообщила ИА SakhaLife прокуратура г.Якутска.

За период с октября 2008 года по август 2010 года от действий преступной группы, состоявшей из одного мужчины и трех женщин, пострадали 57 человек. Преступления совершены как в составе организованной преступной группы, так и группой лиц по предварительному сговору.

Как установлено в судебном заседании, один из подсудимых, убедившись в возможности завладения путем обмана денежными средствами граждан под видом продажи не принадлежащих ему земельных участков, в октябре 2008 года решил организовать для этих целей преступную группу. Посвятив ранее судимую знакомую в свои планы, организовал с ней группу.

Для массового привлечения граждан, желающих приобрести земельные участки, в группу были вовлечены еще две женщины, одна из которых ранее вместе отбывала наказание с женщиной – соорганизатором группы.

Подсудимые представлялись потерпевшим сотрудниками земельной службы администрации г. Якутска и обещали оформить вне существующей очереди земельные участки в черте города в собственность. Они находили пустующие земельные участки на Сергеляхском шоссе, Вилюйском тракте, принадлежащие городу или иным собственникам, демонстрировали их потерпевшим и предлагали приобрести за 350 тысяч рублей.

После заключения ничтожного договора-соглашения подсудимые, получив денежные средства, для придания видимости правомерности своей деятельности, передавали потерпевшим поддельные документы, свидетельствующие об оформлении земельного участка (решения о предварительном согласовании места размещения земельного участка, справку о выделении земельного участка физическому лицу).

В дальнейшем, потерпевшие, не дождавшись обещанных земельных участков или возврата денежных средств, обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

Действиями подсудимых потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 21 млн рублей, из которых возмещено только 1,2 млн рублей.

В судебном заседании соорганизатор группы вину в предъявленном обвинении признала в полном объеме и пыталась выгородить двух подсудимых, с которыми состояла в дружеских отношениях. Все остальные отрицали свою причастность к совершенным преступлениям.

С учетом позиции государственного обвинителя организатор группы признан виновным по 31 эпизоду мошенничества с назначением наказания в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, соорганизатор признана виновной по 40 эпизодам преступной деятельности с назначением наказания в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима, одна из членов группы признана виновной в совершении 11 эпизодов мошенничества с назначением наказания в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и еще одна исполнительница признана виновной в совершении 8 эпизодов мошенничества с назначением наказания в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.