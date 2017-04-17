55-летняя якутянка изнасилована молодым человеком на рабочем месте

31 марта в МУ МВД России «Якутское» обратилась 55-летняя женщина, ставшая жертвой циничного преступления, совершенного против ее половой неприкосновенности.

Пожилая женщина после обеденного перерыва явилась на свою работу, расположенную на окраине города. В тот момент, когда потерпевшая открывала ключом дверь в помещение, за ее спиной возник молодой человек. Мужчина вошел за ней и неожиданно, закрыв на щеколду дверь, набросился на пожилую женщину. Сопротивляясь, потерпевшая нанесла ему удар ножницами в область плеча, однако силы были неравны – молодой мужчина, годившийся по возрасту ей в сыновья, изнасиловал ее. В какой-то момент женщине удалось вырваться и позвать на помощь. Испугавшись, злоумышленник скрылся с места происшествия.

С момента поступления сообщения, весь личный состав отдела по раскрытию преступлений против личности МУ МВД России «Якутское» и всех наружных служб был ориентирован на поимку подозреваемого – «на вид 20-22 года, рост 170, среднего телосложения…».

Прочесаны были практически все районы города, опрошено большое количество людей. Результаты грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий вскоре дали свои положительные результаты.

Вскоре в распоряжение оперуполномоченных поступила информация, что схожий по приметам молодой человек, обратился в одну из поликлиник Якутска. Просмотр камеры видеонаблюдения учреждения показал, как молодой мужчина подходит к кабинету врача, зажимая рукой плечо.

Оперуполномоченные буквально шли по его следам. Им удалось установить его личность и возможное местонахождение. Соблюдая тщательную конспирацию, полицейские вылетели в отдаленное село одного из северных районов республики, где скрывавшийся подозреваемый и был задержан.

Группа уголовного розыска прибыла из служебной командировки в Якутск вместе с задержанным, который передан следственным органам.

По данному факту следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изнасилование».

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)